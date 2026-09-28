Tiago PZK se cansó y blanqueó a La Joaqui: la foto que Luck Ra no quería ver

Mientras en las redes sociales ya los apodaron "Tatiano", Tiago PZK decidió dejar atrás las especulaciones y compartió la primera foto junto a La Joaqui desde que comenzaron los rumores de romance, luego de la separación de la cantante de Luck Ra.

Con una sola publicación, el rapero dio una fuerte señal sobre el vínculo que mantiene con la artista. En la imagen, Tiago y La Joaqui aparecen bajando de un avión privado, vestidos con ropa deportiva, capuchas y semblante serio. Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente se llevó todas las miradas: están tomados de la mano .

Tiago PZK y La Joaqui ya no se esconden

La postal no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, que interpretaron el gesto como la confirmación de que la relación dejó atrás la etapa de rumores. La publicación apareció después de varias semanas de especulaciones y en medio de una polémica que terminó involucrando a los tres protagonistas de esta historia.

La Joaqui había confirmado a fines de julio su separación de Luck Ra, después de más de dos años de relación. Poco tiempo después comenzaron a circular las primeras imágenes que la vinculaban sentimentalmente con Tiago PZK. Ante las versiones, la cantante explicó públicamente que conocía al rapero desde hacía varios años y que entre ellos existía una historia previa, independiente de la relación que posteriormente mantuvo con el artista cordobés.

Tiago PZK compartió la primera foto junto a La Joaqui

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando Luck Ra rompió el silencio durante una charla con el streamer Coscu y reveló cómo vivió el acercamiento entre su expareja y quien consideraba uno de sus amigos cercanos. El cordobés aseguró que se sintió "traicionado" y contó que Tiago había sido justamente una de las pocas personas con las que habló después de terminar su relación con La Joaqui: "Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él ", afirmó.

Sus declaraciones terminaron de encender una polémica que ya venía creciendo en las redes sociales. Mientras el cantante expuso públicamente su malestar, Tiago PZK había optado hasta ahora por mantenerse al margen de las versiones.

El romance entre Luck Ra y La Joaqui quedó en el pasado

Eso cambió con la publicación de la primera foto junto a La Joaqui. Sin declaraciones ni explicaciones, el rapero eligió una imagen para mostrar públicamente el vínculo y apareció de la mano de la cantante frente al avión privado.

Por su parte, La Joaqui decidió estirar el suspenso un poco más. A diferencia de Tiago PZK, hasta el momento no compartió en sus propias redes sociales ninguna imagen junto al rapero, pese a que la foto publicada por él volvió a poner su relación en el centro de la escena.