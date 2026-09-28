Mirtha Legrand lleva 10 días internada: qué dice el nuevo parte médico

A diez días de su internación, Mirtha Legrand continúa mostrando una evolución favorable. El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico en el que brindó detalles sobre el estado de salud de la conductora, quien permanece en el centro asistencial debido a un cuadro de neumopatía.

Según informaron desde la institución, la diva completó una de las etapas centrales del tratamiento que venía realizando desde su ingreso. " Continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico ", indica el comunicado difundido este lunes por la mañana.

La salud de Mirtha Legrand continúa evolucionando

Mientras permanece bajo seguimiento médico, la conductora de 99 años cuenta con la compañía de sus seres queridos. "Se encuentra acompañada por su familia", aseguraron desde el sanatorio. Además, el comunicado transmitió un mensaje de la propia Mirtha para quienes se mantuvieron pendientes de su evolución durante estos días. La conductora "agradece el cariño y el respeto dispensado" en este momento.

Por el momento, desde el Mater Dei no anticiparon modificaciones en el seguimiento de la paciente y establecieron cuándo volverán a informar públicamente sobre su evolución. " De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico ", concluye el informe. Legrand había vuelto a ingresar al centro médico el pasado viernes 18 de septiembre, luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El término neumopatía se utiliza de manera general para describir enfermedades o afecciones que comprometen a los pulmones. Por ese motivo, el diagnóstico no refiere necesariamente a una patología específica ni significa, por sí solo, que la persona tenga neumonía.

Qué dijo Juana Viale

Mientras su abuela continúa internada, Juana Viale volvió a ocupar su lugar al frente de La noche de Mirtha (eltrece) este sábado, a pedido del canal. Antes de comenzar el programa, la conductora se tomó unos minutos para contar públicamente cómo atraviesa Mirtha estos días y transmitir tranquilidad sobre su evolución: "Último fin de semana de septiembre así que hice asistencia perfecta. Me tuvieron en sus casas sábados y domingos. Mañana vamos a estar, así que no se lo pierdan", señaló Viale durante la apertura del ciclo.

Juana Viale hablo de la salud de Mirta Legrand pic.twitter.com/JyYsxaeu6i — Jorge Rubio (@jorgerubionoti) September 27, 2026

Luego se refirió directamente al estado de salud de su abuela y aseguró que continúa recuperándose favorablemente: "La abuela está mejorando muy bien así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde, me dice las cosas que sí, las cosas que no. Todo. Así que abuelita me muevo lentamente. Ya tú sabes".

De esta manera, mientras Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, su nieta continúa reemplazándola en la conducción y mantiene informada a la audiencia sobre su recuperación.