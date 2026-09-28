La familia de Gaspi recuperó su Instagram: qué harán con la cuenta

A más de tres meses de la muerte de Gaspi, su familia dio un paso importante para preservar su recuerdo y el contenido que dejó en las redes sociales. El pasado domingo, sus seres queridos anunciaron que lograron recuperar la cuenta de Instagram del creador de contenido y confirmaron que, de ahora en adelante, quedará bajo su administración.

La novedad se conoció 105 días después del accidente de helicóptero en el que Gaspi perdió la vida junto a Oliver Tree y Lucas Vignale. A través del propio perfil del influencer, Michelle, Fran y Fer publicaron un mensaje dirigido a la comunidad que lo acompañó durante su carrera y que continuó recordándolo tras su fallecimiento: "Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan", expresaron al comienzo del comunicado.

Pasaron 105 días del accidente en el que Gaspi perdió la vida

En la publicación, la familia explicó que recuperar el acceso a Instagram les permitirá resguardar todo el material que el influencer había generado y, al mismo tiempo, mantener el perfil como un lugar destinado a conservar su memoria. La intención, según señalaron, es darle continuidad sin alterar el espíritu que tuvo mientras el creador estaba con vida: "Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó", señalaron.

A lo largo de su trayectoria en las redes, Gaspi había logrado formar una importante comunidad de seguidores, principalmente gracias a su particular estilo de humor y a los contenidos que compartía. Esa identidad que construyó en Internet es justamente uno de los aspectos que su familia busca preservar a partir de esta nueva etapa: "Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos ", expresaron en la publicación.

La familia de Gaspi recuperó su cuenta de Instagram

La recuperación de la cuenta se produjo después de un período durante el cual el perfil permaneció fuera del control directo de la familia. Con el acceso nuevamente en sus manos, serán sus allegados quienes definan cómo seguirá funcionando Instagram y qué tipo de publicaciones formarán parte de este espacio dedicado a la memoria del influencer.

Además de comunicar la decisión, la familia aprovechó el mensaje para agradecer especialmente el acompañamiento recibido durante los últimos meses. Desde la muerte de Gaspi, numerosos seguidores se mantuvieron cerca a través de mensajes, publicaciones y distintas muestras de afecto: "Gracias por tanto cariño. Michelle, Fran y Fede", concluyeron.

La familia de Gaspi desea mantener el espíritu de la cuenta

Gaspi murió el 14 de junio, luego del accidente de helicóptero que también provocó las muertes de Oliver Tree y Lucas Vignale. A partir de aquel momento, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios elegidos por sus seguidores para homenajearlo y mantener vivo su recuerdo.

Durante los meses posteriores a la tragedia, su comunidad continuó compartiendo imágenes, videos y mensajes vinculados con el creador de contenido. De esa manera, el vínculo entre sus seguidores y la familia se mantuvo a través de las publicaciones y del material que Gaspi había producido durante su vida.