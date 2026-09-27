El JP Morgan le dio un duro pronóstico al Gobierno de Javier Milei con bajo crecimiento y consumo paralizado

En un duro diagnóstico sobre el rumbo financiero local, la entidad bancaria JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026, ubicando su estimación de expansión en un modesto 1,5% anual. El reajuste a la baja por parte del gigante de Wall Street se dio a conocer luego de que el Indec confirmara una retracción del 2,9% en la actividad económica durante el mes de julio.

Asimismo, el informe proyectó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. De confirmarse este indicador en las mediciones oficiales, la economía argentina encadenaría su segundo período consecutivo en baja, lo que implicaría ingresar formalmente en una etapa de recesión técnica.

El análisis del banco estadounidense dedicó un apartado central al comportamiento del empleo urbano, el cual se mantuvo prácticamente sin variaciones en julio tras registrar cinco meses consecutivos de caídas. La cifra se ubica un 1,1% por debajo de los niveles registrados un año atrás.

Banco JP Morgan le soltó la mano a Milei

De acuerdo con la visión del JP Morgan, este freno en la dinámica del mercado de trabajo impone un techo a la capacidad de compra de las familias, limitando cualquier posibilidad de recuperación del consumo privado en el corto plazo.

De cara al año 2027, la firma decidió mantener su estimación de crecimiento en 2,5%. No obstante, remarcó que se tratará de una reactivación muy despareja entre los distintos rubros productivos:

Sectores dinámicos: El avance estará traccionado casi de forma exclusiva por las exportaciones —con incrementos del 11% previstos en áreas estratégicas como minería, energía y agricultura

Mercado interno: El consumo de los hogares apenas registraría un alza del 0,4%. Los sectores volcados al consumo local continuarán condicionados por el sesgo contractivo de las políticas monetaria y fiscal, un esquema que la entidad financiera prevé que se mantenga aun en la antesala del proceso electoral.

JP Morgan augura caída del consumo.

El reporte incorporó además el dato oficial de pobreza del primer semestre de 2026, que alcanzó al 32,3% de la población urbana. Desde la entidad explicaron este incremento a partir del desfasaje acumulado entre la inflación de comienzos de año —que tocó picos del 2,9% mensual en enero y febrero— y la brecha con los salarios: mientras la Canasta Básica Total (CBT) trepó un 19,6% respecto al último trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar aumentó a un ritmo inferior del 11,5%.

Finalmente, el documento advirtió sobre el panorama financiero internacional y la volatilidad macroeconómica, destacando que el riesgo país superó la barrera de los 600 puntos básicos durante septiembre, en un marco atravesado por mayores dificultades para la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central.