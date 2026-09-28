Lionel Messi hizo magia de tiro libre y quedó a un paso de romper un récord histórico

Lionel Messi parece decidido a no dejar ningún récord en pie. Cuando todo indicaba que el Inter Miami la tenía complicada ante Columbus Crew, el rosarino volvió a sacar un conejo de la galera: clavó un golazo de tiro libre desde un ángulo casi imposible, puso el empate parcial y quedó a un paso de alcanzar una marca histórica que hasta ahora tiene dueño brasileño.

La jugada llegó cuando el Inter de Miami necesitaba igualar el marcador. La falta parecía ofrecer pocas posibilidades para un remate directo: estaba ubicada sobre el sector derecho y el ángulo era muy cerrado. Sin embargo, Messi decidió hacerse cargo de la ejecución y buscó el arco.

Lionel Messi no deja de sorprender

El "10" sorprendió con un disparo preciso que tomó dirección hacia el segundo palo y terminó metiéndose en el ángulo más lejano del arquero. La espectacular definición significó el empate parcial del Inter Miami y provocó la reacción inmediata de los hinchas presentes en el estadio, aunque minutos más tarde Columbus Crew ganaría con un segundo gol.

Más allá de lo ocurrido dentro del partido, el gol tuvo un valor especial para las estadísticas personales del campeón del mundo. Con esta ejecución, Messi llegó a los 76 goles de tiro libre a lo largo de su carrera profesional y quedó muy cerca de alcanzar la cima de un particular ranking.

🇦🇷😮‍💨 POR FAVOR, EL TIRO LIBRE QUE CLAVÓ LIONEL MESSI EN INTER MIAMI. pic.twitter.com/0ujmHYVars — JS (@juegosimple__) September 27, 2026

El argentino se encuentra a solo dos conquistas de Marcelinho Carioca, el brasileño que encabeza actualmente la tabla histórica con 78 goles de tiro libre.

Messi ocupa el segundo lugar con 76 y ya supera a otros reconocidos especialistas de pelota parada. Inmediatamente detrás aparece el brasileño Jair Rosa Pinto, con 74, mientras que Roberto Dinamite suma 73 y Juninho Pernambucano, uno de los futbolistas más recordados por sus ejecuciones, registra 72.

Uno de la tribuna lo puteó y Messi le dijo que mirara lo que iba a hacer.

No hay que hacer enojar a la cabra. No lo van a entender nunca.pic.twitter.com/zTLP6wJwFH — Adi el Grande (@icardo8) September 28, 2026

La lista continúa con Marcos Assunção, que convirtió 68; el serbio Siniša Mihajlovi, con 67; y el chileno Jorge Aravena, con 65. Cristiano Ronaldo, por su parte, acumula 64 tantos por esta vía.

A esta altura de su carrera, Messi continúa sumando registros y ahora tiene al alcance una nueva marca: dos tiros libres más le permitirían igualar a Marcelinho Carioca en lo más alto de la clasificación histórica.