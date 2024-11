De Chile a Miami: el gesto de Duki para reconquistar a Emilia Mernes luego de pedir por ella en el escenario

En las últimas semanas, Emilia Mernes y Mauro Lombardo Quiroga , más conocido como Duki, se vieron envueltos por rumores de infidelidad y una separación que destrozó el corazón de la cantante. Sin embargo, durante el fin de semana, los protagonistas desmintieron los chismes con algunos románticos gestos. El pasado viernes, el trapero cerró su gira en Chile, donde no sólo se quebró al cantar la canción Barro, donde hace un recorrido por su historia y nombra su relación con la artista, sino que además llamó la atención con una significativa frase.

Resulta que en el tema pronuncia: "Y no importa dónde estés, te quiero a mi lado. Listo pa' la guerra; tú mi arma, yo un soldado. Deseándote en mi cama después de un sold out. Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás?". Sin embargo, en vez de cantarla de esta forma, tomó la decisión de cambiar una palabra y decir "te salí a buscar Emi, ¿dónde estás?". Tras presentarse en el país vecino, viajó sin escala hasta Miami, donde se encontraba su novia, tras debutar en los Latin Grammy 2024.

La foto de Duki y Emilia que desmiente los rumores de crisis

Duki y Emilia se mostraron juntos luego de que estallara en las redes sociales una polémica versión que aseguraba que el cantante le habría sido infiel tras casi dos años de relación. Una fanática fotografió a los tortolitos en Piegari Ristorante, un reconocido local argentino que tiene sede en los Estados Unidos: "Me avisaron de que estaban ahí. Yo estaba muy intensa con la relación y la ruptura. Fui corriendo desde mi trabajo y los esperé afuera", contó Agustina Navarro al medio Teleshow.

La imagen de los compositores juntos devolvió la alegría a cientos de fanáticos. Sin embargo, no todo es lo que parece y, en las últimas horas, en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la periodista de Minuto Neuquén, María Pía Cozzi, que fue quién entrevistó a la amante del cantante, rompió el silencio: "Yo vi todos los chats y desde su propio celular, antes de mandarme hacer una nota quiero ver todo le dije. Hubo chats que ella prefirió no mostrar y se lo concedí, eran un poco fuertes. Lo que llama la atención es que él se abrió con ella como si fuesen de toda la vida", comenzó su relato.

Duki se presentó en Chile y tuvo en su memoria a Emilia Mernes

En ese sentido, profundizó su información: "Ella les respondió unas stories de Instagram y él le respondió y empezaron a hablar. Hoy yo me comuniqué con ella para preguntarle si alguien intentó escribirle y a mi me dijo que ni Duki ni Emilia le escribieron".

Cozzi no se guardó su opinión sobre la polémica del momento: "A mi lo que me impactó es que alguien como Duki, con la llegada y el conocimiento que tiene de redes, sabés lo que te puede pasar. Que haya cometido ese error fue lo que más me sorprendió. Las fotos que se mandaron no las vi, pero según ella no son fotos hot, por eso en un mensaje dice él ´daba ver más´", concluyó, dejando en claro que las conversaciones que vio coinciden con la agenda laboral de Duki.

Enfocada en su carrera

Si bien Emilia Mernes se volvió tendencia en redes sociales, por su mirada triste y su llanto tras salir del escenario de los Latin Grammys, la oriunda de Nagoya demostró que está enfocada en su profesión, dejando de lado los rumores y especulaciones sobre su vida privada.

En este marco, la cantante sorprendió al anunciar que formará parte de la esperada secuela de Disney, "Moana 2". Emilia se suma a la banda sonora del film animado de Disney junto con las ganadoras del Grammy Abigail Barlow y Emily Bear, la nominada al Grammy Opetaia Foa'i y el tres veces ganador del Grammy Mark Mancina. "Finalmente puedo contarles que seré parte de #Moana2 interpretando la canción "Al Final" para la banda sonora de la película. Todavía no lo puedo creer", expresó en su cuenta oficial de Instagram, junto a un video de la película. La canción estará disponible en la plataforma a partir del viernes 22 de noviembre.