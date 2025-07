De TikTok y YouTube al teatro: Margott Francine, la actriz detrás de la heroína que conquistó a chicos y grandes

Sara, la detective, la heroína digital que nació como un experimento en YouTube y se volvió furor en TikTok, Instagram y librerías, acaba de dar el salto al escenario con una versión teatral interactiva en el Paseo La Plaza. Pero detrás de esa justiciera moderna que combate el crimen con inteligencia, intuición y sororidad, está Margott Francine, una actriz y pole dancer venezolana que hace 13 años encontró en Argentina el lugar para construir su sueño. "Cuando llegué a Buenos Aires supe que era mi lugar en el mundo", recuerda Margott, que aterrizó en el país en 2012 para estudiar actuación, alentada por su madre.

Hoy, ya radicada y formada en escuelas como la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Andamio 90 Colegio Superior Artes del Teatro y la Comunicación y el Espacio Esportivo, Margott combina técnica teatral, energía corporal y sensibilidad emocional para dar vida a uno de los personajes infantiles más queridos del último tiempo. "Mi mamá me decía: 'en Argentina hay cultura, hay arte, hay teatro'. Y tenía razón", sostuvo en diálogo con BigBang .

El fenómeno Sara empezó como una producción para redes sociales. "El personaje ya venía con un recorrido muy sólido cuando lo llevamos al teatro", cuenta Margott y resalta: "Trabajamos con un equipo muy unido desde hace años, así que lo difícil no fue tanto actuar sino coordinar tiempos: los ensayos, las grabaciones, la salida del libro... ¡todo a la vez!". La experiencia teatral, sin embargo, tiene un condimento único: la participación activa del público. "En escena los chicos me ayudan a resolver los casos en vivo. A veces me traen dibujos, pancartas... y yo ya me largo a llorar, soy muy emocional. Me conmueve mucho el cariño".

La obra se presenta durante las vacaciones de invierno todos los días a las 17 hs en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660 - CABA) desde el 19 de julio hasta el 3 de agosto, e incluye merienda y una promesa: no es una función, es una misión. "Los chicos no son simples espectadores, son parte del equipo", cuenta la actriz. Creada por el guionista Juan Matías Szrabsteni, e ilustrada por Mauro Parodi, Sara nació como una detective policial con toques de humor. Pero con el tiempo, se convirtió en un ícono de empoderamiento, sobre todo entre niñas y adolescentes. "Desde el principio tuvo un mensaje feminista, de sororidad y defensa entre mujeres".

Según explicó la actriz, "con el tiempo lo ampliamos porque empezamos a notar que nos miraban muchos chicos de entre 8 y 15 años, y eso nos llevó a repensar algunos códigos, algunos tonos". "Pero el mensaje de fondo sigue intacto: defendernos, ayudarnos, visibilizar los peligros que vivimos las mujeres", insistió. El video más viral de Sara superó los 42 millones de vistas, y la fama se trasladó a la vida real: "Ya no puedo ir a un McDonald's sin que me reconozcan 50 chicos", se ríe Margott, que además recibe mensajes de padres y madres que le agradecen el impacto del personaje. "En Corrientes, una mamá me dijo que su hija se sentía identificada conmigo porque había atravesado una historia familiar parecida. Que una niña vea a una heroína que superó el dolor me parece profundamente valioso", expresó.

A nivel personal, para Margott, interpretar a Sara significó un proceso de transformación. "Yo soy muy apasionada, muy intensa, muy de fuego, y Sara me obligó a frenar, a observar, a conectar desde otro lugar", explicó. "Además, en su historia Sara pierde a su familia cuando es chica y decide volverse detective. Me gusta pensar que ese trauma no la define, sino que lo transforma en una fuerza positiva. Eso me inspira también a mí, como mujer".

Pero Margott no solo es actriz: también es pole dancer y ya participó en competencias donde fue premiada. "Empezó como una actividad física, pero se ganó un lugar enorme en mi vida. Entreno todas las noches y cuando no lo hago, lo siento. Es mi cable a tierra. Este año competí y quedé en segundo lugar". ¿Y el futuro? Margott no lo duda y sueña con más. "Amo el drama. Me encantaría hacer algo más cinematográfico, con escenas de pelea reales", contó.

Y sumó: "Si algún día Sara puede escalar a una producción con entrenamiento profesional, sería un sueño". Entre sus experiencias recientes, Margott también recuerda un trago amargo: el casting de El Eternauta. "Hice cuatro etapas y estaba muy ilusionada. No quedé, y me dolió mucho. Pero después llegó Sara, y Sara me cambió la vida". Al cierre de la charla, una última pregunta la invitó a mirar hacia atrás. ¿Qué le dirías a aquella joven que llegó de Caracas en 2012?. "Que hizo bien en venirse. Que confíe. Que habrá momentos difíciles, pero que todo va a estar bien. Porque todo pasa. Siempre todo pasa", concluyó.