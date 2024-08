Del cruce de La China con Cris a las miradas cómplices de Lali con Peter Lanzani: las perlitas del Cris Morena Day

Anoche, el Gran Rex se invadió de nostalgia con el Cris Morena Day. A partir de las 18 horas, el canal de streaming Olga comenzó a transmitir el reencuentro de grandes figuras que marcaron la adolescencia de cientos de miles de millones de personas. El horario fue en memoria a las tardes de Floricienta, Chiquititas y Casi Angeles cuando los nenes -o adolescentes- llegaban a sus casas y merendaban con lo que fueron los grandes éxitos de la productora.

El teatro que se encuentra en calle Corrientes vio crecer a muchos de esos artistas. Lali Espósito es una de ellas, desde su paso por Chiquititas hasta despedirse de los Teen Angels, la cantante pasó su vida arriba de aquel escenario donde en la noche del miércoles regresó, no solo para deleitar al público que se encontraba presente y a los oyentes que miraban por YouTube, sino también para reencontrarse con grandes amigos que le dejó aquellos días de grabación.

Cris Morena Day con la conducción de Nati Jota

Su reencuentro con Peter Lanzani fue uno de los más esperados. Y un que se mostraron juntos en una charla, la estrella del pop cantó sola una de las canciones más requeridas. Se trata de "Hay un lugar". Una vez sentados en el streaming, Lali y Peter demostraron que su química no quedó en el pasado. Con charlas al oído y risas, devolvieron la ilusión a quienes supieron ser fanáticos de esta pareja, la cual traspasó la pantalla y se trasladó a la vida real en el año 2006.

Luego, los jóvenes decidieron terminar y cada uno siguió su vida, convirtiéndose en grandes amigos y estrellas. Por su parte, el actor se mostró feliz de estar con quienes fueron sus compañeros. Desde bailar mientras sus colegas cantaban hasta hacer su clásico paso de adolescencia y generar el grito de todos los presentes, Peter se mostró con una sonrisa de oreja a oreja. Aunque al parecer la concentración muchas veces le jugó en contra.

Es así como se hizo viral una imagen del artista dibujando mientras sus colegas hablaban ante los micrófonos y cámaras del streaming. Otros de los encuentros más esperados por los fanáticos de Cris Morena, fue el de Nico Vázquez y Emilia Attias, quienes conquistaron corazones con su historia de amor en Casi Ángeles. Arriba del escenario mostraron tal complicidad que remontaron a los espectadores al año 2007: "¿Te la acordás Emi?, le preguntó el ahora director teatral, dando así paso a su compañera para cantar juntos "Dos ojos", el ya histórico tema de amor que compartían sus personajes en la ficción, Nicolás Bauer y Cielo Mágico.

Tras una década, los Teen Angeles se volvieron a reencontrar

Que cantó cada uno

"Dicen que de chicos somos como esponjitas de colores que se van impregnando de otros colores, texturas aromas, miedos, sueños, tristezas y ganas. De chiquitos nos cuentan historias y nos armamos una idea de la vida a través de esos relatos. Crecer es empezar a vivir esas historias que nos contaron, o mejor dicho las propias, que mañana se las vamos a narrar a otro chiquitito. Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Casi Ángeles, los mejores cuentos de mi infancia. Historias que un día terminaron y me recordaron que solo eran historias, pero nunca las historias son solo eso. porque las esponjas se llevan sus colores para adentro donde se revuelven, se mezclan con otros y un día pintan otras con colores inventados...", esta fue la presentación de Nati Jota y Gime Accardi, ambas conductoras del evento junto a Cris Morena.

El reencuentro de "Laliter"

Luego de estas palabras, las luces se apagaron y Mike Amigorena comenzó el homenaje con su interpretación de Jugate Conmigo, el programa de entretenimiento que se emitió entre 1991 y 1993. Luego, dio paso a Franco Masini, y aunque este fue parte de Aliados, anoche interpretó una canción de Verano del 98.

Bajo las lágrimas y emoción del público, se hicieron presentes Agustina Cherri, quien formó parte de "Chiquititas". Acompañada de su hija Muna, cantó "Corazón con Agujeritos". Este tema fue interpretado por muchos años por Romina Yan, hija de Cris Morena, quien falleció en el 2010. La familia estuvo presente en el Gran Rex, ya que luego que madre e hija se emocionen por estar de nuevo en aquel teatro, llegaron Migue Granados, socio de Olga, y su hermana Mary Granados. Ambos fanáticos de la música recordaron "Rinconcito de Luz" e hicieron cantar y bailar a la propia creadora de todos estos cuentos.

El tenso momento entre La China Suárez y Cris Morena

La China Suárez no se quiso perder del Cris Morena Day y subió al escenario a deleitar con su icónico tema "Reina gitana". Una vez en la mesa del streaming, los Casi Ángeles se volvieron a reunir luego de una década. Un duelo que no solo cumplieron los fanáticos de las series, sino también la propia conductora del evento Nati Jota. Con un poco de humor entre la nostalgia, los artistas bromearon sobre qué sería de la vida de sus personajes: "Para mí se pusieron una parrilla", comentó Peter Lanzani.

En ese momento, Cris Morena quiso hacer un chiste y desató al furia de La China. La productora recordó que la actriz y su por entonces pareja, Nicolás Riera, estaban todos los días a los gritos en su camarín por cuestiones que estaban vinculadas directamente a su relación. "Los gritos de Tacho y Nico y la China en los pasillos. ¡Por favor!", dijo Cris, que al ser consultada sobre si los actores se peleaban, agregó: "¡¡Matándose, matándose a los gritos!! ¡Estaban demasiado enamorados!".

Inmediatamente, La China se defendió de las críticas y aclaró: "Era mucha, era mucha la convivencia" y si bien Nati Jota trató de bajarle la espuma al comentario asegurando que "trabajar con tu pareja no está bueno", la cantante no dudó en salirle de contra a su ahora ex jefa: "Pero Cris... ¿vos no sos de pelearte, no? Naaaaaa, cero gritos cris. ¡No grita nada!". La cosa no terminó a mayores, pero la incomodidad de Eugenia se hizo más que evidente en sus gestos.

¿Qué hacía ahí Rusherking?

Quien sorprendió con su presencia fue Rusherking, ex de la China. Ambos se ignoraron en todo momento. Y aunque este no fue parte del mundo Cris Morena, fue convocado para cantar "Nena", un clásico de Lanzani, quien decidió no entonar en vivo. Las redes sociales se llenaron con comentarios de indignación: "Quien pingo quiere escuchar a Rusker cantar Nena, dame a Peter con su galera", fue uno de las tantas opiniones en Twitter.

Las grandes ausencias

Aunque el cantante no formó parte de las novelas y lo invitaron igual, hay alguien que realmente estuvo en cada uno de los éxitos pero no fue llamado por la producción. Se trata de Yeyo De Gregorio: "Lo respondo acá así les contesto a toooodos los que me mandaron un mensaje similar", comenzó su descargo en historia de Instagram ante la consulta de sus seguidores.

Lejos de guardarse los motivos, el actor expuso el mal accionar de Cris Morena: "No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar ¡casi 11 años en todos los éxitos de Cris!", y aunque trato de ponerle buena onda a la situación, fue un poco irónico: "Será la próxima", anunció. Al final del mensaje dejó en claro que no estaba enojado aunque sí un poco dolido. El dolor no le iba a impedir mirar a sus compañeros, por lo que al igual que los fanáticos confesó que estaría prendido a la transmisión.

El descargo de Yeyito De Gregorio

Otra de las grandes ausencias fue Florencia Bertoti, quien a pesar de dar vida al gran éxito de Floricienta, no recibió la invitación. Y es que la mediática se encuentra distanciada de Cris Morena, con quien supo tener problemas legales por las autorías de las canciones. A un día de estrenarse la nueva novela "Margarita", una historia sobre la hija de la mismísima Floricienta, ella tampoco fue convocada a las grabaciones ni se la nombró el día del evento donde lanzaron el proyecto.

Finalmente, la noche de nostalgia y reencuentros finalizó con todos los protagonistas saltando y cantando al ritmo de "Que nos volvamos a ver". Un evento multitudinario como ningún otro. Con un total de 370.000 personas en vivo, se convirtió en un suceso histórico para el streaming argentino.