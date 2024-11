Descuido en vivo: A24, Doman, Yezze, Strione y el "desliz digital XXX" que generó "bronca" en el canal

Las redes sociales estallaron a raíz de un inusual descuido que se vivió al aire en la pantalla de A24. Resulta que la producción estaba emitiendo al aire la pantalla de una de las laptop que estaban en manos de los conductores y, de un momento para el otro, accedieron a la barra de búsquedas y primero, entre una media decena de sitios sugeridos, aparecía PornHub, uno de los portales más populares de pornografía a nivel internacional.

La situación duró pocos segundos y logró que el nombre del sitio pornográfico se transforme en tendencia en la Argentina. Al aire se veía al periodista Carlos Strione, quien estaba acompañado en la conducción por Fabián Doman. Ninguno de los dos pareció notar lo que había pasado. Distinto fue el caso de Mariano Yezze, también presente en la escena. El rostro de este periodista se transformó "pícaramente" y miró hacia los costados en busca de cierta complicidad. El hecho, si bien no rompe ningún límite moral establecido en el oficio periodístico, sí reveló una intimidad que -es probable- el trabajador hubiera preferido que no se sepa o, al menos, no se vea de forma pública. A su vez, según revelaron a BigBang , en la señal televisiva "hay mucha bronca" por este inusual descuido.

La accidentada foto que subió Luis Novaresio en 2016 y que reveló que tenía una pestaña de porno abierta en su computadora.

El evento recordó a otra situación similar que sufrió Luis Novaresio algunos años atrás, precisamente en 2016, cuando se vio a través de la publicación de una foto de su gato que una de las pestañas que tenía abierta en su computadora pertenecía a un sitio de pornografía gay. En aquel momento el revuelo fue alto, aunque nuevamente no había ningún "pecado" del que lamentarse, sino más bien un descuido.

La ventana incógnita o "ventana porno"

Lo cierto es que este tipo de "accidentes" son fácilmente evitables si se utiliza el formato de navegación conocido como ventana incógnita y también mal llamado como "ventana porno". Es que en la totalidad de los programas para navegar por Internet se encuentra la función, la cual se puede abrir con el mouse o con las teclas Ctrl + Shift + N.

La ventana incógnita es una de las maneras de evitar que se registren en el historial las búsquedas realizadas.

Este formato evita que se registren en el historial los sitios visitados mientras se estaba en ese formato. La otra opción posible también es borrar el historial, aunque siempre es preferible directamente evitar ese paso con la utilización de la ventana incógnita.

Al mismo tiempo también queda la opción de utilizar el navegador en pantalla completa tipo omnibox. Cuando se navega en ese modo, se ocultan la barra de búsquedas y pestañas abiertas. Algo que hubiera evitado el accidente de América 24, y también el que sufrió años atrás Novaresio.