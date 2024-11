Convivencia, separaciones y un triángulo amoroso: Love is Blind y un encendido reencuentro

Bajo la pregunta ¿el amor es ciego?, 20 participantes se animaron a ser parte de la primera temporada argentina de Love Is Blind, un reality show que invita a crear conexiones reales fuera de los estereotipos físicos. Si bien cada uno de ellos se comprometió con el experimento, pocos de ellos lograron el objetivo de llegar al altar. El pasado miércoles, a las 21 horas, Netflix lanzó el episodio "El reencuentro", donde se revelaron qué parejas siguen juntas, entre grandes polémicas que surgieron en el elenco en los últimos meses.

Si bien sólo cinco parejas lograron pasar la etapas de las cabinas y la luna de miel en Tulum, solo cuatro llegaron al altar y dos de ellas siguen apostando al amor y a la convivencia. Así como otros nuevos vínculos surgieron por fuera del programa. Con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi el misterio acabó.

Love is Blind estrenó el último capítulo en un polémico reencuentro

Entre las parejas que lograron mantenerse unidas destacan Santiago Martínez y Emily Ceco, que compartieron su felicidad en el especial: luna de miel por Europa, convivencia apresurada y un clásico deportivo que supieron resolver a la perfección.

Mientras el joven es fanático de River, la estudiante de periodismo es de Boca y, aunque los chistes están presente en su cotidianidad, a la hora de mirar los partidos cada uno se traslada a la casa de sus padres.

Santiago Martínez y Emily Ceco siguen apostando al amor

Barassi rompió la burbuja del amor y consultó al matrimonio por las críticas que se hicieron presente en redes sociales, especialmente hacía Santiago, debido A sus actitudes machistas tanto dentro del reality show como fuera: "Obviamente uno lee y me afecta, más que nada por mis viejos , porque tiene que leer cosas que no. Ella sabe cómo soy como hombre y yo sé lo que ella es como mujer", empezó su defensa y continuó: "Verlo a la distancia nos hizo decir: 'Eso no estuvo tan bueno'. Y miramos ahora y decimos 'Che cómo modificamos la relación y cambió la forma' porque uno se equivoca", reflexionó acerca de su actualidad, ya que el programa se grabó hace un año atrás.

Por otro lado, continúan juntos Florencia Fernández y José Luis Fariña, consolidándose como una de las duplas más estables de la temporada con convivencia y cuatro gatos de por medio. La cordobesa dejó su vida en otra ciudad para apostar a lo que su corazón dictaba, es así que no sólo rescindió contrato sino que además renunció a su trabajo, vendió sus cosas y se despidió de sus vínculos.

Mientras en redes sociales se dudó en la credibilidad de esta pareja, demostraron que están más unidos que nunca. José Luis superó su alergia a los gatos, aunque al grabar el capítulo de reencuentro la audiencia notó algunas irritabilidades en su piel, que podrían ser debido... a la alergia misma.

No funcionó

Así cómo esas dos parejas lograron elegirse en la diaria, otros vínculos fracasaron a los pocos días de volver a la vida real. Julieta Fennema y Ezequiel Ingrassia, fueron una de las parejas favoritas del público; sin embargo, decidieron separarse después del reality aunque siguen vinculando: "Nunca esta experiencia hubiera sido igual sin vos, la persona que me hizo reír hasta morir en varias oportunidades. Mi compañero de películas, series y exceso de comida a la madrugada. Ésta experiencia me dejó personas hermosas y una de esas es él , y aunque no estemos juntos me demostró más de una vez lo incondicional que es", escribió en redes sociales la joven una vez que se estrenó el último capítulo y se supo que pasó con su matrimonio. Así mismo, cuando Wanda Nara consultó al galán de la temporada si volvió a estar en pareja, su ex esposa agregó: "Te mato" y él decidió seguir con el mismo humor del reality: "Bueno ojo con lo que contestas vos entonces", contestó.

Julieta y Ezequiel anunciaron que no siguen juntos aunque mantienen contacto y se acompañan en momentos difíciles

Otra de las parejas favoritas fueron Tom Martorello y Florfi Frers, quienes optaron por seguir caminos separados, aunque inicialmente decidieron continuar su relación fuera del programa, ya que preferían seguir en el noviazgo y no dar el "sí, quiero" en el altar.

Por su parte, María Emilia Melo y Mauricio Zappacosta, posiblemente la pareja más polémica del reality, también optaron por no dar el "sí" definitivo en el altar. El estilista se convirtió en el "villano", título que se colocó él mismo debido al hate que recibió por sus desafortunados comentarios hacia el cuerpo de su pareja. Y, aunque en reiteradas ocasiones se lo escuchó marcar "imperfecciones" de María, él sostuvo que fueron escenas mal editadas por la producción .

En este marco, Nara y Barassi consultaron por el hate que recibió y este volvió a defenderse, pero su personalidad quedó al descubierto una vez más: "Hoy la veo a Mari y está hermosa. ¿Te hiciste cosas en la cara no?, le consultó recibiendo una negativa. Luego, Mauricio agradeció a María Emilia por dar el no en el altar, pues fue por eso que conoció a quien hoy es su pareja: otra participante de Love is Blind que no tuvo momentos en cámara luego de los procesos de edición.

Una de las polémicas más calientes del reality show de Netflix que ya cuenta con varias temporadas en diferentes países del mundo, fue la del triángulo amoroso: Eva y Robert, que viajaron a Tulum pero se separaron, no tuvieron suerte en su relación, lo que llevó al amante del campo a iniciar una nuevo vínculo con Agustina, una de las participantes más odiadas debido a sus aires de superioridad. Esta nueva relación se mantiene a distancia, ya que él vive en el interior y ella en la capital.

Finalmente, Wanda Nara y Darío Barassi despidieron a la audiencia al ritmos de La Konga, la banda invitada para componer e interpretar la canción del reality Love is Blind.