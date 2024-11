Tini Stoessel, Del Moro en duda y una entrevista a "La Mary": todo sobre el cierre de año de Susana Giménez

Poco lugar queda para las posibles sorpresas que puedan dar los últimos dos programas del año de Susana Giménez en Telefe. Es que en las últimas horas se filtraron muchos de los planes de la diva de los teléfonos para este domingo y el siguiente. Tini Stoessel será el cierre a la hora de las entrevistas y Santiago del Moro no estaría con la promoción de la nueva temporada de Gran Hermano este fin de semana, como se pensó en un primer momento. Además, la entrevista a ella misma que ya se promociona y un sketch con 15 figuras de primer nivel.

"Este domingo sería el anteúltimo programa. Hoy estuve chequeando, empieza Gran Hermano el lunes, deberían invitar a Santiago del Moro. Hubo un rumor, en un momento se pensó, no se arregló, no sé si es que Susana no quiere o Santiago no le divierte. Eso no va a pasar. Lo cierto es que este domingo va a haber una entrevista de ella misma hecha con inteligencia artificial a La Mary", adelantó Yanina Latorre al aire de LAM.

A través de sus redes sociales y en medio de sus vacaciones, Ángel de Brito había revelado que "Susana entrevistará a Susana gracias a la IA". "Este domingo, la Susana actual entrevistará a la Susana de 40 (años). Así, se verá en pantalla a la conductora de Telefe entrevistando a La Mary", escribió. Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre esto en la pantalla chica e incluso, no se necesitó de la inteligencia artificial para llevarlo a cabo, sino de un buen editor.

Susana entrevistará a La Mary

Cuando estuvo a cargo de "La Noche del 10", Diego Armando Maradona habló consigo mismo como nunca de temas complejos, como por ejemplo de fútbol, política, drogas, familia y, sobre todo, de la muerte. Aquella entrevista fue lograda a partir de un juego de cámaras, edición y montaje en la que se ve a Diego vestido de manera formal interrogando al otro Diego con ropa casual y desarrollando un cuestionario hecho por él mismo.

El día que Maradona habló con Maradona

Más allá de la información acerca del programa de este fin de semana, las filtraciones sobre el próximo y último de la temporada también tuvieron un lugar en el programa estrella de América TV. "Es una bomba. La invitada de la noche especial va a ser Tini", reveló la periodista sobre lo que sería la última entrevista fuerte del año de Susana.

Allí se supone que la cantante ya tendrá presentado su último tema, el cual estará dirigido hacia Rodrigo de Paul, o al menos inspirado en la relación que ambos tuvieron. Es que el eje de la canción será el desamor y el lamento de ella de no sentir lo que sí siente él. Básicamente una demostración pública de que él sigue enamorado, mientras que él ya dio vuelta la página.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul pusieron punto final a su relación, pero él no habría soltado como ella.

En ese sentido, para la próxima emisión de este fin de semana, intentaron tener en su living a Roberto García Moritán, mejor conocido muchas veces como el ex marido de Carolina "Pampita" Ardohain. Cabe recordar que la modelo fue una de las invitadas del ciclo, pero no sólo no contó mucho sobre lo que sería la separación de ambos, sino que hasta ocultó información que podría haber brindado a Susana.

El empresario gastronómico acusado de corrupción tras su paso por las filas del PRO porteño, no aceptó la propuesta que le hicieron, la cual sería muy nutrida en términos económicos. "Se reunieron con él, le ofrecieron guita, mejor que a Pampita. Dijo: 'No me den nada, porque no voy a hablar'", reveló la periodista.

El complicado presente de García Moritán y su deseo de no participar del programa de Susana Giménez.

"Va a haber un sketch mega, con 15 figuras de muy buen nombre", soltó más adelante Latorre. "Es donde ella se siente cómoda", sumó al respecto. También confirmó que la presencia del conductor de Gran Hermano, será para esta última emisión del año. "Va a estar en un brindis, cierre de programa, en el último. A mí me pareció raro. Lo lógico sería que vaya Santiago este domingo a hablar porque arranca Gran Hermano", opinó Latorre.