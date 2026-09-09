Dolor país: murió Chiche Gelblung a los 82 años tras varios meses de complicaciones de salud

Samuel "Chiche" Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos, según confirmó Crónica TV alrededor de las 7.30. El periodista se encontraba internado en terapia intensiva del Sanatorio Mater Dei luego de haber sido ingresado de urgencia a comienzos de esta semana por un problema respiratorio.

Desde su entorno habían explicado que la internación estaba vinculada con una patología de base y que no se trataba de una complicación nueva. Hasta ayer, según sus familiares y amigos, Gelblung continuaba trabajando con normalidad y se encontraba "armando un nuevo programa de streaming".

Chiche Gelblung

La muerte ocurrió después de varios meses marcados por problemas de salud pero el más reciente fue en abril cuando el conductor sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en la cara; ya el 20 de ese mismo mes tuvo una descompensación y debieron colocarle dos stents.

Después de esa intervención permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos. Una vez dado de alta, volvió a sus actividades en Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, y en Chiche en vivo, por Net TV.

Crónica despedía con una placa negra a su histórico conductor

En junio atravesó otra situación delicada: permaneció casi un mes en terapia intensiva luego de sufrir una trombosis en el tobillo. Tras recuperarse, habló con Ángel de Brito en LAM y buscó transmitir tranquilidad sobre su estado: "Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito", le dijo al conductor. También contó que los médicos le habían recomendado bajar el ritmo, aunque él continuaba trabajando: "Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más".

Su historial reciente de salud también incluía una internación en octubre de 2024 en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril. Un año antes había sido ingresado de urgencia en la misma institución por una insuficiencia renal provocada por el uso prolongado de antiinflamatorios para tratar un dolor de cadera.

⚫️ PLACA NEGRA



Así informó Crónica TV la muerte de Chiche Gelblung. pic.twitter.com/eyAKlKfMS4 — bardeonews (@bardeonews) September 9, 2026

Luego de permanecer algunos días bajo observación y someterse a estudios y controles médicos, había recibido el alta. Como tantas otras veces, regresó al trabajo y sostuvo una agenda profesional que parecía no detenerse, incluso cuando su cuerpo empezaba a imponerle límites.

Oriundo de Villa Devoto, Gelblung construyó una extensa carrera en radio y televisión, además de desempeñarse en la fotografía y como corresponsal de guerra. Chiche -guste o no- fue siempre fiel a su estilo personal: polémico, incisivo y divertido, algo que lo convirtió en una figura inconfundible del periodismo argentino.

Chiche Gelblung

A lo largo de su trayectoria recibió dos premios Martín Fierro —a Mejor Programa Periodístico en Radio y Mejor Labor Periodística Masculina en Radio—, el Premio Konex a la Comunicación y el Periodismo como conductor radial y otro Martín Fierro a Mejor Panelista de Televisión.

Estaba casado con Cristina Seoane desde hacía 49 años. Juntos tuvieron tres hijos, Federico, María y Maggie, y ¡siete nietos! La noticia de su muerte enluta a la radio y a la televisión pero también a varias generaciones de espectadores que lo acompañaron durante décadas, mientras recuerdan a un periodista que siguió trabajando hasta el final, incluso cuando admitía que estaba en sus peores momentos de salud. ¡QEPD Chiche Gelblung!