Soñar no cuesta nada: Messi fue nominado al Balón de Oro tras dos años ausente

Luego de un Mundial 2026 donde brilló con sus goles y asistencias a los 39 años, el astro argentino Lionel Messi volvió a estar nominado a un Balón de Oro (Ballon d'Or) tras dos ediciones ausente del premio que organiza la revista France Football que se entrega desde 1956 y que el rosarino ya ganó ocho veces. Además, el delantero Lautaro Martínez se encuentra entre los nominados y Emiliano "Dibu" Martínez compite por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero

El 26 de octubre en Londres será la entrega en la cual Messi intentará quedarse con el galardón luego de una copa del mundo en la cual metió ocho goles y cuatro asistencias. La actual nominación es la número 17 en su carrera, por la que en esta oportunidad se sabrá si el porcentaje de nominaciones y premios supera o baja del 50%. Si bien está entre los favoritos, por delante tiene otros nombres rutilantes que lo alejan del sueño.

Lionel Messi en busca de volver a ser historia: logró su 17° nominación al Balón de Oro y si lo consigue será la novena vez en alcanzarlo.

Lautaro, por su parte, obtuvo su quinta nominación, mientras que "Dibu" se enfrentará por el galardón de mejor arquero a figuras como el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois y el ya emblemático Vozinha de Cabo Verde, flamante refuerzo del equipo chileno Colo Colo con sus 40 años.

¿Es posible?

De acuerdo a las casas de apuestas que ya buscan especular con quién será el próximo en llevarse el premio, el inglés Harry Kane pica en punta por todos los goles que metió en el en el Bayern Munich de Alemania y por el rol que tuvo en Inglaterra, que terminó 3ra en el último mundial. Lo sigue el español Lamine Yamal, quien si bien no aportó tanto para su selección campeona del mundo, es la figura más importante de ese país.

Lautaro Martínez recibió su quinta nominación al Balón de Oro.

El podio lo completa el francés Kylian Mbappé, quien es el máximo artillero de la temporada con el Real Madrid y fue la Bota de Oro en el Mundial, por arriba de Messi. En el cuarto lugar está el español Rodri, quien fue el último ganador del Balón de Oro y que, además, fue elegido como el mejor jugador de la última copa del mundo.

El astro rosarino recientemente retirado de la Selección argentina de fútbol está detrás de todos esos nombres pero tiene a su favor el papel determinante que cumplió en el subcampeonato del mundo con 39 años. En 2009 ganó el primero que tiene y en 2023, tras consagrarse en Qatar 2022 y ya como futbolista del Inter de Miami, obtuvo el último. Lograrlo en esta oportunidad, sería la concreción de un sueño que sólo podría salir de una historia tan épica y única como la que escribió durante toda su carrera.