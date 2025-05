El carpetazo de la "vocera" de Wanda Nara a la China Suárez: "Con Rusher decía lo mismo"

En un contexto de polémicas, denuncias penales cruzadas y con menores de por medio, la China Suárez eligió reaparecer públicamente con una entrevista de alto impacto. Lo hizo nada menos que en el estreno del nuevo canal de streaming de la TV Pública, y como era de esperarse, no pasó desapercibida.

Durante una charla de 90 minutos con el periodista Gustavo Méndez, la ex Casi Ángeles habló sobre su vida personal, profesional y familiar. También se refirió a la ola de hate que recibió tras el escándalo mediático conocido como el Wandagate.

Aunque intentó mostrarse relajada y desentendida de las controversias que la rodean, fue descubierta mintiendo en plena televisión pública al hablar sobre su relación con el futbolista del Galatasaray. Además, trascendió que el Estado habría pagado 15 mil dólares (alrededor de 20 millones de pesos) para concretar su participación en el ciclo La Pasión.

En la entrevista, la actriz y cantante aseguró que con Icardi tiene "muchas coincidencias" y que nunca antes le había pasado algo similar con otra pareja. " Y sí, digo, ahora sí. Yo re envejecería al lado de esta persona ", sostuvo. Habló de complicidad, de afinidades y del deseo de proyectar a futuro. Todo parecía una declaración de amor genuina... hasta que las redes le pasaron factura.

La amiga de Wanda Nara hundió el romanticismo de la China Suárez

Fue Pochi, de Gossipeame, quien se encargó de refrescar la memoria colectiva: en abril de 2023, la China había dicho exactamente lo mismo sobre Rusherking, su ex pareja: "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste ", escribió entonces para anunciar su ruptura. Y agregó: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

El mensaje había sido publicado en su cuenta de X y fue rescatado por Pochi este martes, horas después de la emisión de la entrevista. Si bien la expuso, la periodista intentó bajarle el tono a la crítica con una reflexión comprensiva: "En defensa de la China, uno cuando se enamora dice cosas que siente en ese momento. Claramente ella está buscando un amor con el cual envejecer, porque dijo lo mismo en esta entrevista sobre su actual relación, y hacer matchy matchy con esa persona. Para mí habla de un amor medio idealizado", escribió junto a una imagen de la entrevista y el viejo tweet de la China Suárez.