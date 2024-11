El modus operandi de Luciano Castro para para conquistar a sus amantes: "Les quema la cabeza"

Durante la semana, Sabrina Rojas generó polémica al insinuar que su ex esposo, Luciano Castro, la sigue buscando pese a estar en una relación con Griselda Siciliani. Además, recordó que la ex de Adrián Suar ya lo buscaba cuando ella estaba embarazada. "Del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba casada y embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje", aseguró la conductora al aire de Pasó en América y reconoció: "Después, si pasó o no pasó algo -que supongo que sí-, ya eso no lo sé".

De todas maneras y filosa, le dedicó un particular mensaje a Siciliani que generó un gran revuelo en las redes sociales: "Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, al otro día sos amante, y a veces al revés". Lo cierto es que una entrevista con Intrusos, al ser consultada sobre si había hablado con Castro respecto a sus dichos, Rojas comentó que, aunque hablaron, no abordaron el tema de sus dichos ni de la infidelidad en específico, y afirmó que el actor sabe que es mejor mantenerse en silencio. "Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro", graficó Sabrina.

Además lanzó fuertes declaraciones sobre su ex, a quien describió como un "infiel serial" que, según ella, no cambia y se siente atraído por lo que no puede tener, en este caso, refiriéndose a ella misma como alguien a quien ahora él "no tiene". Fue en este contexto que en Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en El Trece, abordaron el tema y las panelistas compartieron un particular dato sobre el comportamiento que Luciano Castro tiene con sus "conquistas" al debatir las actitudes que tiene en sus relaciones. "Más allá de que Sabrina dijo que él es un infiel serial. Él quiere la atención de todas", expuso Majo Martino.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

En ese momento, tomó la palabra Estefi Berardi, quien remarcó: "A mí me dijeron algo peor... A veces los tipos con tal de c... dicen cualquier cosa. Hay que ver qué le dice a Griselda, porque son tremendos. A mí lo que me dijeron, y es peor que lo que vos estás diciendo Majo, y voy a ser cuidadosa, pero me lo han dicho chicas que salieron con él, es que Luciano les quema la cabeza". Luego, Majo especificó que se refería a "que hace sentir única a todas". Frente a esto, ante la consulta de Carmen sobre "qué era quemarles la cabeza" y sin pelos en la lengua, Estefi sentenció: "No voy a decir, pero les quema la cabeza. Las enloquece. Y no voy a ampliar".