"Él necesitaba guita": la estrategia que usó Moritán para seducir a Pampita y hacerle creer una mentira

La separación, evidentemente definitiva, entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán tiene atrapados a más de uno. La información de la ruptura entre la modelo y el marido de Pampita la viene dando Yanina Latorre, quien desde que se dio a conocer que el funcionario porteño estuvo durmiendo en un hotel comenzó a contar detalles del conflicto que existe en la ahora ex pareja. Hasta ahora, se dio a conocer que el ex gastronómico engañó a la ex jurado del Bailando por un sueño en varias oportunidades y que, además, la morocha tiene un gran temor de quedar vinculada a las denuncias de corrupción que recibe y recibió el papá de su hija Ana.

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán.

Resulta que al temporal marido de Pampita lo acusaron de haber hecho más de 384 nombramientos con sueldos que rondan el millón de pesos por mes. En algunas direcciones llegó a designar más de 30 empleados en 24 horas y aumentó en mas de 300 millones mensuales los gastos del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las áreas donde se destacan estos nombramientos, se encuentran la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, donde se designaron 32 empleados por estricto pedido de García Moritán, y la "Unidad Ministro", con 20 contrataciones.

Otras áreas que también recibieron un número considerable de nuevos empleados incluyen la Dirección General Distritos Económicos (19 empleados), la Dirección General Simplificación Normativa (12 empleados), y la Dirección General Desarrollo Gastronómico, sector relacionado con la experiencia previa del ministro en el rubro, donde fueron contratadas 15 personas. Además de los nombramientos en el sector público, Mortián también se aseguró de incluir a familiares de compañeros de su partido, Republicanos Unidos . Un ejemplo de ello es Aylén Santoro, hermana del legislador Yamil Santoro.

Con estas denuncias dando vuelta, el otro día en LAM se animaron a revelar que el mayor miedo de Pampita es terminar siendo involucrada en estos escándalos. "No quiere terminar como Jesica Cirio", detallaron desde el ciclo de América TV. Recordemos que la mamá de Chloe fue procesada por enriquecimiento ilícito y lavado después de que su ex marido, Martín Insaurralde, apareciera en un lujoso yate en Marbella junto a Sofía Clerici. "¿Sabés cómo funciona Moritán en su ministerio? A cada director que va contratando le dice ´tenés 15 nombramientos. Tres son míos. Los otros 12 son tuyos", denunció Yanina sobre el modus operandi del funcionario.

y agregó: "Tres tenés que nombrar a Pepe, Pedro y Marcelo, y los otros nueve te los quedás vos´. Y así va rosqueando. No va nunca a trabajar, no hace nada, y lo único que hizo es rosquear": Lo cierto es que luego de contar que Pampita contrató a Fernando Burlando para que tramite los papeles de divorcio y se encargue de lograr que el papá de su hija no se quede ni un sólo centavo de ella, debido a que -de acuerdo con Yanina- ella es la que se encarga casi por completo de la economía familiar. "Quiero contarles que del 100% de la guita que se gasta en esa familia, Pampita pone el 90% y él sólo el 10%", detalló Latorre.

Y sumó: "O sea Pampita para empezar a decir buenos días el primero de mes arranca con 20.000 dólares poniendo para bancar toda esa parafernalia y él pone en esa casa, un 10%. Sí, hay infidelidades que Pampita se fue enterando, pero a ella no le joden las infidelidades, no es que no le joden, lo que a ella más le afecta exactamente es la imagen de ella que se está arruinando por él, por los hechos de corrupción, los 384 nombramientos, todo lo que arrastra. A Pampita lo que le jode es la imagen de ella. Cuando vos estás casada con un tipo que empieza a estar manchado por la corrupción y que tiene denuncias, no quiere quedar pegada".

Lo cierto es que a raíz de este paupérrimo presente económico que aparentemente atraviesa Moritán, la panelista reveló en las últimas horas la estrategia que llevó adelante para hacerle creer a la modelo que era un hombre de altos ingresos y, de esta forma, conquistarla. "Este es un encantador de serpientes como los políticos. Ella lo conoció empresario dueño de restaurantes. Para casarse con Pampita vendió el 10% de su restaurante. Él invirtió y ella creyó que él iba a aportar. Él en principio la sedujo", contó y aclaró: "Con esto no estoy diciendo que a Pampita le importe la guita porque ella se la banca sola y gana muchísimo".

Pampita y Roberto Moritán fingieron ser un matrimonio feliz.

De todas formas, Yanina remarcó el hecho de que la modelo mantiene "una casa cara" y sumó: "Él tiene dos pibes, ella tres, tuvieron una en común y entre Nordelta, Barrio Parque y la mar en coche...Al principio él invirtió: vendió una parte del restaurante, puso guita, le pidió plata prestada a muchos amigos y tardó en devolverla. Incluso, un amigo le mandó carta documento para que le devuelva 20 mil dólares". En ese contexto, la mujer de Diego Latorre fue filosa como de costumbre y remarcó: "Él necesitaba guita no porque ella le pidiera, sino para hacerle creer que estaba a la altura y que podían vivir como él le estaba proponiendo".