El palazo de Emilia Mernes a Fer Vázquez tras agotar 10 Movistar Arena

La separación y el lanzamiento de su carrera solista sin dudas que favoreció notablemente a Emilia Mernes, porque desde que ambas situaciones se dieron, tanto su popularidad como su vida artística crecieron a pasos agigantados. En un lapso de cinco años pasó de estar en Rombai a crear sus propios hits bajo su nombre que hoy le dieron 10 funciones en el Movistar Arena y de estar en una relación tóxica con Fer Vázquez a poder encontrar el amor en Duki.

Emilia Mernes

La creadora del álbum MP3 fue pareja de Vázquez durante los años 2016 a 2018, cuando ambos integraban la banda musical Rombai. Sin embargo, cuando se separaron todo quedó de la peor manera: ella confirmó haber tenido una relación tóxica donde él no la dejaba crecer y hasta aseguró que si no se hubiese separado, probablemente no podría tener el presente que mantiene.

Desde el primer día en que se mostraron como pareja, se veían sumamente consolidados los dos porque además de compartir la banda musical, lo que incluía viajes, ensayos y shows, también convivían por lo que pasaban mayor parte del tiempo unidos. Aún así, eso mismo fue lo que los terminó de corromper por la mala relación y las peleas a diario que comenzaron a tener.

En el momento de su separación, Emilia decidió emprender su carrera como solista y le bastó poco tiempo para realizar hit tras hit lo que la llevaron directamente a la fama y a romper todo tipo de barreras en cuanto a sus visualizaciones y reproducciones. Pero, todo su mérito que se basaba en su voz, su música y su talento, Vázquez lo desvió y se lo adjudicó completamente.

Fer Vázquez y Emilia Mernes

Es que la contracara fue muy evidente porque en el momento en que la actual novia de Duki empezó su carrera, a la vez Rombai dejó de tener tanto peso y valor de la industria. Incluso, mientras Emilia se llenaba de reproducciones, la banda de cumbia bajaba cada vez más y no pudieron, desde ese momento, volver a tener un hit en su listado.

Esa fue una de las razones por las cuales se lo vio a Vázquez hablar de manera agrandada sobre su ex novia, que mediante una entrevista aclaró que el talento de Emilia fue en parte gracias a él que "creó" a esa artista. "Me da orgullo, no tanto como el que me gustaría porque a veces me tiro abajo", empezó diciendo.

Y a la par, aseguró que tanto a Marama como a Emilia los creó él con su "ojo" artístico. "Me gustaría estar más orgulloso porque son gigantes: Marama es muy grande, Emilia es muy grande y no sólo acá, son artistas internacionales. Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel".

Fer Vázquez

Aun así, antes de cerrar, dio un paso para atrás de lo dicho y manifestó que siempre quiso que tanto a su ex novia como a Agustín Casanova les vaya bien. "Entonces me pone contento por ellos. No hace bien desearle el mal al otro. Yo siempre deseé el bien, ¿sabés? Para mí que les vaya bien es mejor, porque así cada uno sigue su camino y no jode a nadie".

Sin embargo, todas esas declaraciones no le cayeron para nada bien a la creadora de la canción "GTA" que, en su momento, se expresó mediante su cuenta oficial de Twitter (X) sobre lo dicho por Vázquez. "Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante", escribió.

Respuesta de Emilia Mernes en Twitter.

Que su relación culminó en pésimos términos ya no era noticia para nadie, pero de igual manera la reggaetonera participó de una edición del programa "Podemos Hablar" y brindó más detalles de aquella relación sin dar ningún nombre ni apellido. "Yo me perdono no haberme querido en un momento en una relación que tuve muy toxica que realmente dependía mucho de esa persona que fue muy triste, dejaba que realmente me manipule, que haga lo que quiera conmigo y yo me acuerdo que bajé 10 kilos en esa relación, era un trapo de piso realmente", comentó.

En esa misma línea, agregó: "Y por miedo no me animaba a salir de ahí y la gente de mi alrededor estaba muy preocupada por mí y a mí eso no me importaba mucho. Ya pedí perdón a quien tenía que hacer pero me faltó pedirme perdón a mí por haberme castigado así y haber aceptado eso. Le pedí perdón a mis papás por haberme alejado de ellos y le pedí perdón a mis amigos que por ahí tenían que pasar esto conmigo, obviamente ellos me acompañaban de corazón".

La contracara de la relación que tuvieron quedó muy expuesta. En este momento mientras Vázquez intenta dar un manotazo de ahogado lanzando una canción de Rombai para que suene en el verano, Emilia agotó 10 funciones en el Movistar Arena en un lapso de 11 horas. Es decir, en menos de un día, agotó casi 150 mil entradas.

Emilia Mernes hizo sold out en todas sus funciones

Su emoción la transmitió en su cuenta de Instagram a través de un video en el cual hasta lloró. "Estoy muy emocionada, estoy tratando de procesar esta información, para mí iba a ser un día relativamente normal, sí especial porque hoy salía con las fechas del Movistar Arena, pensé en vender uno, pensé en vender dos, pero diez, en diez, once horas. Es una puta locura. Nada, estoy con mucha mezcla de sentimientos, muy contenta, muy feliz, agradecida de corazón porque esto es gracias a ustedes", expuso.

Seguido a eso, realizó un comunicado agradeciéndoles a las más de 100 mil personas que compraron las entradas para verla y en el medio del texto, describió que en su vida la subestimaron mucho haciendo hincapié en que su ex novio fue quien se adjudicó el talento de ella como propio.

"Gracias por elegirme, gracias por identificarse con mi música, trabajo sin parar porque amo entregarles mi corazón y mi alma en cada proyecto que hago para ustedes. Toda la vida vi a mis papás trabajar incansablemente y esforzarse para lograr todo lo que se proponían, ellos son mi más grande ejemplo. Soy una chica del interior a la cual subestimaron mucho, y ojalá que mi historia sirva para todos los soñadores que están en sus cuartos con sus guitarras queriendo triunfar y que se reconozca su sacrificio y talento. Los amo, siempre luchen por lo que anhelan. Nos vemos en el .MP3 Tour", posteó.