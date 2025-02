El papá de Wanda Nara explotó y destapó la verdadera cara de Mauro Icardi: "Ir contra los chicos, no"

Mientras Wanda Nara está involucrada en problemas legales y mediáticos con Mauro Icardi, su familia no le da descanso. En esta línea, el padre de la modelo, Andrés Nara, reapareció públicamente para pronunciarse acerca de la denuncia penal que tiene como víctima a uno de sus nietos.

En las últimas horas trascendió que la conductora y su ex esposo, Maxi López, denunciaron a Icardi luego de que el colegio de los menores eleven un acta por haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padrastro. Con esta noticia en los medios de comunicación, el abuelo del chico habló con el medio Noticias Argentinas: "Me enteré de esto en una reunión en la casa de Wanda y me agarró un sentimiento de bronca terrible . Yo soy de la vieja época y eso no se perdona. Ir contra los chicos, no. Encima que no son suyos y hacerles esto", comenzó.

Andrés Nara defiende a sus nietos de la denuncia penal contra Icardi

Si bien el hecho llegó a la esfera pública recientemente, la familia de Wanda ya había sido notificada mucho antes por la propia empresaria: "Yo lo odié siempre y era un odio mutuo, de no podernos ver. Tal es así que yo me distancié de mi hija para no comprometerla a ella. Lo único que lo salvaba era que dije 'bueno, con los chicos, asumió el rol de padre', y ahora me entero de esto. Imaginate la bronca y el odio que tengo", relató Andrés.

Cabe recordar que durante muchos años, la Bad Bitch no mantuvo relación con su padre debido a esta tensión entre los dos hombres. Desde un principio, el corredor offshore no logró buen vínculo con su yerno, ya que se había puesto del lado de Maxi López, tildando de "traidor" a Icardi.

Andrés Nara no sólo aniquiló al futbolista sino que además puso en apuro a la Justicia a quien pidió que actúe en consecuencia al informe escolar que causa preocupación: "Espero que ahora sí la Justicia tome conocimiento de esto. El colegio es muy serio. Si me hubiese enterado antes, me iba a Turquía corriendo ", dijo dejando a entender que se hubiera enfrentado a su yerno con tal de sacar al menor de la casa.

Ésta noticia llega en un momento clave, ya que Mauro Icardi acudió a la ley de Turquía e Italia para que sus hijas vuelvan a vivir con él en el exterior. Así el padre de la empresaria contó que no habló recientemente con Wanda Nara, pero desea involucrarse en el tema todo lo que sea necesario: "Se suman situaciones nuevas y me tendría que dedicar a esta novela y uno tiene que seguir viviendo. Hay situaciones límites que ella sabe que siempre voy a estar y ni que hablar con los chicos. Mis hijas y mis nietos son prioridad", concluyó.