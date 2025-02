Ángel de Brito tiene miedo: la razón por la que Migue Granados le tapó la boca y metió a Dalma Maradona en apuros

¡No puede ser! Una vez más, Migue Granados quedó en el ojo de la tormenta y súper cuestionando por "robarse" figuras de otros streams a su canal Olga. Esta vez fue Ángel de Brito quien lo cuestionó y el hijo de Pablo Granados, no se quedó callado.

Lo cierto es que durante las próximas horas, el canal Luzu TV presentará su nueva grilla de programación de la mano de Nico Ochiatto y hará lo propio Olga. Las novedades tienen que ver con que muchas figuras de Luzu migrarán en manada a Olga.

Migue Granados

Son varias las personas que decidieron pegar un portazo e irse a Olga como pro ejemplo Nacho Elizalde que se fue con un escándalo mediante pero también Nati Jota y todo un programa completo: TDT, compuesto por Marti Benza, El Vegano, Gian Odoguardi y Cami Jara.

Sin embargo, lo más polémico tiene que ver con la participación de Dalma Maradona en Olga. Algo que llamó poderosamente la atención y encendió todas las alarmas: deja Bondi y se va con Migue Granados?

La denuncia de Ángel y la respuesta de Migue

"Los de Olga siguen llamando figuras de otros streamings", dijo De Brito desde su cuenta oficial de X y siguió venenoso: " Después fingen códigos y buena onda . Hoy Luzu presenta su nueva programación", relató.

Migue, que pocas veces se prende para las polémicas de este tipo, decidió contestar -y spoilear- el contenido que tienen preparado para 2025 en Olga. Irónico, el conductor de stream arremetió contra el periodista de espectáculos: "Ángel querido si te referis a Dalma, vino porque le pedimos permiso para hacer algo con el universo Maradona", dijo contundente.

El día en el que Miguel y Ángel compartieron espacio

Las redes sociales explotaron en comentarios: "No te enganches bichito de luuuuuuz. Que hablen, total...", le dijeron a Granados. "Migue yo predico una frase que habla de como hay que pensar en lo propio, y además que los otros eligen, obvio. A saber: 'Antes que llore mi vieja, que llore la tuya!'", dijo otro usuario. Algunos hasta le recomendaron el silencio absoluto: "No Migue que haces respondiendo FAAAA eso es lo primero que no se hace si querés estar fuera del quilombo"; "Pero que carajo tenés que andar dando explicaciones, si la propia protagonista está ahí y decide hacerlo es suficiente. Ladran Sancho, señal que cabalgamos", expresaron también.

Hasta el momento, Dalma Maradona no confirmó su presencia en ningún programa de stream pero tampoco negó los dichos. En caso de que decidiera estar en Olga, Migue Granados habría ganado la batalla por tener a las mejores figuras en su empresa... otra vez.