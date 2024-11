Enojos, mentiras y 10 mil dólares: la verdad detrás de la cancelación del "viaje de negocios" de Wanda

Luego de la visita que le hizo a Mauro Icardi a su casa del country Santa Bárbara su ex Wanda Nara, y del escándalo que despertó en la opinión pública las imágenes que tomó el futbolista de ella, la empresaria suspendió una gira laboral en la que iba a ir como influencer a Tailandia, por los celos que despertó en su nuevo novio Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante. A su vez, Yanina Latorre se encargó de revelar el detrás de escena de la decisión.

"Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos", publicó Nara en sus redes sociales. La declaración, que parece impulsada por las filmaciones que le hizo su ex el último miércoles, las cuales se viralizaron tras las acusaciones de violencia que ella había soltado sobre él.

El comunicado de Wanda Nara para anunciar que se bajaba del viaje de influencers de Pandora.

Antes, la conductora de Bake Off había subido otra historia a su Instagram, donde señalaba un mensaje amenazante del delantero. "Diga lo que diga, haga lo que haga, su objetivo es este", aseguró Nara sobre la imagen de una captura de pantalla en la que se veía un mensaje de él: "Y como sigas en viva cagándoté en tu familia, te voy a arruinar la vida directamente, de por vida". Luego, Icardi contestó con una historia propia, en la cual demostró que eso se lo dijo en 2022. Hace más de dos años.

La travesía rechazada era para la marca Pandora. Aunque la interna de cómo se consiguió y se perdió el trabajo, fue develada con detalles por Latorre, quien sigue de primera mano toda la separación mediática del momento. "Parece que se calentó L-Gante y ella se asustó. Parece que a L-Gante no le gustó que ella se apersone en la casa de Mauro. Y como tiene miedo de perderlo, prefiere cagarse en todos y plantar el viaje para reconciliarse con Elián", explicó la periodista en sus historias.

La acusación de Wanda Nara a Mauro Icardi y la exposición de un viejo mensaje de 2022.

Luego, amplió los detalles de la negociación con la marca internacional. "Dato: ¡Pandora no la llamó a Wanda! Contrató a Zaira (Nara) y a Pampita (Ardohain). Cuando Wanda se enteró, llamó y pidió que la contraten", develó. "Arrancó pidiendo US$ 50.000, arregló en US$ 9.000. Pidió pasajes para Kennys (Palacios) y su filmmaker", agregó.

El minuto a minuto en las redes de la panelista de LAM tuvo tanto vértigo que hasta registró los idas y vueltas en la negociación por el viaje. "¡Se arregló todo! Se subió al viaje de influencers que hace todos los años Pandora. Un montón de gente laburando", escribió Latorre en su momento. Aunque luego todo se vino para atrás.

Yanina Latorre y una de las historias en las que liquidó a Wanda.

"Hace un rato, después de los papelones del día con todo lo que subió Mauro, ¡Elián se calentó y Wanda se asustó! Wandita llamó a la agencia y se bajó del viaje", precisó la periodista. "Los plantó y se cagó en el laburo de todos. La excusa: Si me voy, Mauro me saca a mis hijas. Como siempre... mintiendo. Lo único que la moviliza es el enojo de Elián", sintetizó. "Ella pidió el laburo, porque estaban todas contratadas menos ella. Se cagó en el laburo de todos. Un montón de gente que labura seriamente llamando a Pandora para resolver esta grasada. Ampliaremos", prometió Yanina.