Wanda Nara suma infidelidades: ¿engañó a Icardi con un ex jugador de la Selección Argentina?

Mientras Wanda Nara expone los maltratos, manipulaciones e insistencias de su ex esposo, Mauro Icardi, el futbolista mueve diferentes piezas para aniquilar a la mediática desde el silencio. En las últimas horas, se revelaron nuevas infidelidades. El deportista tuvo una aventura con la China Suárez que marcó el fin de su matrimonio: a diario, no sólo Wanda se lo recordaba, sino que además con los últimos mensajes expuestos de su ex suegra, Nora Colosimo, quedó en evidencia que se trataba de un recordatorio familiar. Cansado de ser el villano de la película, el joven presentó ante la Justicia las pruebas de cómo su mujer le fue infiel en reiteradas ocasiones.

Wanda Nara habría acabado con el futuro de Mauro Icardi en la Selección Argentina

¿Lo icardiaron a Icardi? Según los chats difundidos, la Bad Bitch mantuvo un encuentro con Keita Baldé, ex compañero del Inter de Mauro. Sin embargo, aquel no pareciera ser el único amigo de su marido que le llamó la atención; y es que segunda reveló Pepe Ochoa, hay otro jugador de fútbol que fue amante de la conductora. La noticia trascendió en las últimas horas, en el stream "Bondi": "Hubo un quilombo donde Wanda le habría sido infiel a Mauro con un jugador de la Selección. Ese fue el quilombo que taparon internamente, lo cual hace que a Mauro no lo convoquen para el 2018″, comenzó el relato el conductor.

Mientras en redes sociales presumen ser una pareja de ensueños, las infidelidades y los celos eran parte de su rutina: "El jugador con quien Wanda habría engañado a Mauro Icardi en su momento, en el 2017, es Federico Fazio. Wanda le habría sido infiel a Mauro con esta persona. Y a raíz de eso, le pegan una patada en el culo a Mauro porque Mauro enloqueció con este tema. La verdad que no lo podían contener dentro de la Selección", continuó Ochoa.

Federico Fazio: el defensor argentino que habría estado con Wanda Nara

Semanas atrás, el delantero de Galatasaray fue obligado a abandonar las canchas debido a una lesión en su rodilla, por la cual fue sometido a una operación. Por esto, Wanda fue señalada como culpable, debido a que las lesiones físicas a menudo están relacionadas con emoción; y en aquellos días el joven vio a su ex mujer presumir su nueva relación con L-Gante.

Con las últimas noticias al día, se podría ver que no es la primera vez que los movimientos amorosos de la influencer influyen en la carrera deportiva del rosario: y es que según indicaron la ausencia en la lista de 23 jugadores que disputaron el Mundial de Rusia 2018 se dio a raíz de la infidelidad de la cantante con Fazio. "Esta persona, obviamente también convocado para jugar en las eliminatorias, habría tenido sexo con Wanda en los vestuarios", reveló Pepe.

En el último tiempo, Nara enfrentó a la China Suárez por meterse en medio de su matrimonio y el de otras figuras públicas: sin embargo ella habría hecho lo mismo en su pasado: "Se entera la mujer (de Fazio), la mujer le cuenta a Mauro, Mauro le cuenta a Wanda, Wanda se lo acepta. Entonces, como Mauro no podía sacarse el tema de la cabeza, decidieron correrlo porque dijeron 'mira, el quilombo está, ya pasó, listo, bárbaro, seguimos adelante. Vos no podés seguir con el tema porque estás ofuscado con esta situación'", detalló Ochoa.