Yuyito González con el "boleto picado" en Casa Rosada: denunciaron las maniobras ocultas de Karina Milei

La relación de Yuyito González y Javier Milei está en la mira de los argentinos: rumores de separación y una mudanza echada para atrás marcan la agenda mediática y nacional. En este contexto, en la última transmisión de LAM, Yanina Latorre anunció una tajante primicia respaldada por cercanos a la ex vedette. "Yuyito dijo que mañana tiene una bomba en su programa", comenzó anunciando Ángel de Brito, a lo que fue interrumpido por su angelita que sacó a la luz una contundente pero, ¿esperada noticia?: "A mí me dijeron que tiene el boleto picado, Yuyito... tengo data", reveló al confirmar que dialogó con una persona "muy cercana" a la Primera Dama.

Karina Milei en medio de Javier Milei y Yuyito González: no hay mudanza a Olivos

Con su celular en mano, Yanina anunció la molestia desde el gabinete presidencial por la excesiva presencia de la conductora de Empezar el Día en el balcón de Casa Rosada, en un evento llevado a cabo la semana pasada: "Fíjate que Karina (Milei) la codeaba y le daba vuelta la espalda, ella quería estar pegada a él, le arranca un beso: no gustó. Él se sintió incómodo y estaba bastante molesto, por eso él se va a ir despegando de a poco porque no está fácil sacársela de encima", comentó la comunicadora.

Su participación en Casa Rosada no fue lo único que puso los pelos de punta a la hermana del mandatario, sino que además no soporta la continua presencia de Yuyito en actos públicos; y mucho menos banca la exposición en programas de televisión: "Ella quería ir a la final del Polo y estaba previsto que fuera, pero a último momento la bajaron. También cayó mal que salga al balcón".

Si bien, en reiteradas ocasiones, el Presidente de las Fuerzas del Cielo se mostró públicamente empalagoso con su novia y generó cringe en la audiencia, cuando su hermana está presente es evidente que la presencia de Yuyito molesta y el político decide aplicar la ley del hielo: "Cayó muy mal que saliera al balcón. Era un acto político, tenían que ir los ministros con el presidente, no ella. Parece que ella era una fantasía menemista y él ya la habría cumplido. Esta persona me dijo que Carlitos (Menem) se daba sus gustos y Javier (Milei) es de mantener los vínculos. Tiene el boleto picado", concluyó Latorre. En medio de los rumores de separación, unfollow en redes sociales y un distanciamiento mediático, quedó claro que Karina Milei no aprueba a Yuyito González como cuñada; así como tampoco aceptó a Fátima Flores al lado de Javier Milei. ¿la Secretaria General de la Presidencia acabará con la ex vedette sin atenuar las consecuencias y sin tener en cuenta los sentimientos de "El León"?