El viaje místico de Icardi, el furioso ataque a L-Gante y la vendetta de Wanda

Después de despedirse de los hinchas del Galatasaray -quienes colmaron el estadio en respaldo a Mauro Icardi por la lesión que lo dejará fuera del campo de juego al menos por seis meses-, el delantero armó las valijas, se subió al avión privado que le presta el club y viajó a la Argentina para reencontrarse con sus hijas: Francesca e Isabella.

Mientras el futbolista se encontraba en pleno vuelo, Wanda Nara disfrutaba de la última noche en Río de Janeiro junto a su nuevo novio, el trapero L-Gante. La pareja blanqueó su acercamiento y le puso la frutilla al postre al viajar a Brasil junto a Jamaica, la hija del músico.

Atenta a la ola de haters que se activó desde Turquía -país con un fuerte arraigo machista en el que responsabilizan a la conductora argentina por el mal momento deportivo del ídolo local-, la empresaria decidió celebrar el estreno de su nuevo programa con un aluvión de historias.

Y es que en las últimas horas, Love is blind (El amor es ciego), el reality de citas a ciegas que conduce junto a Darío Barassi desembarcó en la plataforma Netflix. Y, además de jactarse del buen debut del ciclo, la empresaria hacer caso omiso a la cantidad de mensajes negativos que recibió por parte de los hinchas del club turco.

El mal momento en lo que a imagen pública respecta se potenció el fin de semana, cuando la empresaria decidió "callar" a los haters turcos y compartir la charla que mantuvo con el padre de sus dos hijas menores luego de que se conociera su lesión. Pero la movida le terminó jugando en contra.

La conversación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, tras su lesión

Icardi: (...) haciendo vos es una cosa tan inutil que va a durar y ser lo mismo que la nada. Yo lo podría hacer, yo podría estar en la misma pero, ¿para qué? ¿Para hacerme el vivo? No quiero eso. Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutar de mi vida, disfrutar de mi familia, disfrutar de mis hijos, disfrutar de todo lo que conseguimos y construimos juntos en todos estos años y nadie nos regaló nada. Valorate, valoranos y dejanos ser feliz. Te vuelvo a repetir, todo esto lo quiero junto a la mujer de mi vida, junto a la mujer que amo más que nada en este mundo. Sos mi debilidad, sos mi fuerza, sos mi princesa hermosa que quiero y como le prometí a tu abuelita el día de nuestro casamiento cuidarte para siempre.

Wanda: Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesites contás conmigo. Los mejores (médicos) son en Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien. Decime en qué puedo ayudarte. Contás conmigo.

Si bien Wanda se mostró dispuesta a darle una mano a Icardi con su lesión, los medios turcos se hicieron un festín. Y es que el delantero, además de pasarle factura por su nuevo romance y anticiparle que sería fugaz, le volvió a jurar amor eterno; algo a lo que Nara ni siquiera le respondió.

No conformes con el desaire, los turcos pusieron manos en acción y le hackearon la cuenta al trapero; quien amaneció en Brasil y al abrir su celular se encontró con que tenía suspendida su cuenta de Instagram.

Wanda y L-Gante viajaro a Río de Janeiro junto a Jamaica

"Me suspendieron mi cuenta oficial de L-Gante. Así que por primera vez me hice una cuenta secundaria, que es esta misma. Estonunca lo hice. Así que si llegaste hasta acá espero que me sigas", aclaró el cantante, al tiempo que activó su perfil de TikTok para compartir un video en el que se lo puede ver en la ventana del hotel y la frase: "Me suspendieron mi cuenta de Instagram".

En tanto, Wanda y su nuevo novio realizaron un Instagram desde el perfil de Nara para dar a conocer el nuevo usuario del trapero y L-Gante no se quedó callado. "Aguante el Fenerbahçe", disparó, en alusión al clásico rival del equipo capitaneado por Icardi. "Los re banco", sumó Wanda, en venganza por los mensajes de odio que recibe desde Turquía desde que asumió su divorcio.

El mensaje de Mauro Icardi

De regreso en la Argentina, Icardi espera el reencuentro con Wanda para ver si logra "reconquistarla", como cada vez que se escapa al país en plena crisis. Y, claro, ya hizo un anticipo desde su celular: compartió el mensaje 11.11, que refiere a la apertura del portal energético que comenzó a las 11.11 del día de hoy.

El mensaje de la "China" Suárez

¿Romántico o vengativo? Al parecer, Mauro se habría cansado de los constantes idas y vueltas de la madre de sus hijos y podría cumplir con la amenaza que le hizo en la última crisis: "Si me dejás, la desbloqueo a la 'China' Suárez". ¿Qué hizo la ex Casi Ángeles? Compartió en el mismo horario la captura de su teléfono celular celebrando la apertura del portal. ¿Se vuelve a sumar al elenco estable de la novela? Sólo el tiempo lo dirá.