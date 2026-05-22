Patricio Albacete fue procesado por violencia de género, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad

La Justicia porteña procesó a Patricio Albacete por los delitos de violencia de género, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en el marco de la denuncia de su ex pareja Pamela Pombo, quien aportó el dramático video en el cual se lo ve al ex integrante de Los Pumas en plena violencia física, verbal y psicológica contra ella. La decisión envuelve ciertas cuestiones que despertaron polémica, en relación a que el ex rugbier no irá a prisión preventiva, cuando la gran mayoría de casos los similares sí tienen a sus autores tras las rejas.

La decisión estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y llamó la atención que no se haya avanzado con que Albacete esté alojado en un penal, a partir de las pruebas irrefutables ya presentadas. Tal como recordó Martín Candalaft al aire DDM, el ex novio de Lowrdez Fernández, Leandro García Gómez, sí está detenido, con una carátula muy parecida a esta.

En ese sentido, el periodista remarcó que en parecen existir los elementos como para que sí se detenga al ex Puma, de acuerdo a lo que dijo la Justicia en el dictamen: "En los hechos uno y dos también se advierte una conducta adicional a los golpes. Albacete habría cerrado con llave la puerta de acceso e impedido que Verónica Pamela Pombo se retirada del domicilio durante aproximadamente 20 minutos, al tiempo que le decía: 'de acá no te vas'".

Esa privación ilegítima de la libertad se repitió "en el segundo hecho", cuando "Albacete también habría vuelto a interceptarla cuando intentaba irse del domicilio". Cabe recordar que a partir de la denuncia en su contra, el rugbier cuenta con una perimetral para impedir que se acerque a su ex esposa, quien también cuenta con un antipánico para eventuales emergencias.

Patricio Albacete y Pamela Pombo, cuando todavían eran pareja.

Hace tres semanas, la abogada de Pombo, Ivana Lorena Crea, reveló al aire de La mañana con Moria por El Trece que también existía un marco de violencia económica en la relación entre ambos, cuando contó que ella le dio todos sus ahorros una vez que se casaron y que él nunca los devolvió. "Le da absolutamente todo su dinero para hacer un proyecto en común, formar una familia, y eso quedó trunco", explicó la abogada.

A fines de abril, Pombo presentó la denuncia contra Albacete y aportó videos de las agresiones que sufrió, los cuales se viralizaron rápidamente por la crudeza y la agresividad que expuso el deportista procesado. Los golpes, los gritos, los maltratos y amenazas, parecen haber opacado en lo personal la carrera de un ex puma que logró un tercer puesto en el Mundial de Rugby de 2007, lo más alto para ese deporte en la Argentina.