Condenaron a Ricky Diotto por violencia de género contra María Fernanda Callejón: "Me quedé helado"

El conflicto entre María Fernanda Callejón y Ricardo Andrés Diotto sumó este viernes uno de sus capítulos más dramáticos y explosivos. Después de años de enfrentamientos públicos, acusaciones cruzadas y una feroz disputa judicial, la Justicia condenó en primera instancia al odontólogo por violencia de género contra la actriz. Pero el fallo quedó rápidamente eclipsado por nuevas denuncias estremecedoras que volvieron a sacudir el caso.

Condenaron a Ricky Diotto por violencia de género contra María Fernanda Callejón

La resolución fue dictada por el juez Javier Alfredo Romañuk, titular del Juzgado Correccional N°1 de Zárate-Campana, quien declaró a Diotto "autor penalmente responsable" del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa". El hecho juzgado ocurrió entre el 4 y el 5 de junio de 2022 en el barrio privado El Recodo, en Maquinista Savio, partido de Escobar, cuando la pareja todavía convivía.

La sentencia fijó una pena de cuatro meses de prisión en suspenso y ordenó además que Diotto cumpla reglas de conducta, entre ellas fijar residencia y realizar tratamiento psicológico para mejorar su vínculo familiar, especialmente con la madre de su hija. En el fallo, el magistrado describió una relación atravesada por "sometimiento, trato humillante, degradante e intimidante" hacia Callejón, además de un proceso sostenido de "menoscabo emocional y reducción de su autonomía profesional".

Según la reconstrucción judicial, aquella noche ambos discutieron por cuestiones económicas y por la tenencia de una camioneta recientemente comprada. La situación escaló cuando Callejón comenzó a grabar la discusión con su celular. La actriz denunció que, al advertirlo, Diotto la tomó de los brazos y la empujó contra una pared. Después salió llorando de la casa y fue asistida por una amiga, quien declaró haber visto marcas en los brazos de la actriz.

A su vez, aseguró que debió darle un ansiolítico para calmarla. Otra testigo afirmó haber recibido fotos de las lesiones y escuchar a Callejón relatar el episodio "en estado de crisis y llanto". Pero la resolución no se apoyó únicamente en esos testimonios. El juez tomó en consideración informes psicológicos, mensajes y audios de WhatsApp incorporados al expediente, donde -según la sentencia- Diotto desplegaba amenazas y descalificaciones contra su ex pareja.

Uno de los mensajes incluidos en la causa resultó especialmente fuerte: "¿Tomalo como una amenaza? Tomalo como una amenaza, vos volvés a hablar de mí en los medios y yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos". Durante el juicio, el fiscal Matías Sebastián Ferreirós y el abogado querellante Martín Miguel de Vargas insistieron en que existían pruebas suficientes para acreditar no sólo el episodio físico sino también una dinámica de violencia psicológica, simbólica y económica sostenida durante años. "Hay elementos objetivos que indican que sí es capaz", sostuvo el fiscal sobre Diotto.

La defensa, encabezada por Alfredo María Gascón, intentó desacreditar la denuncia y habló de un supuesto "armado" vinculado a la división de bienes tras la separación. También cuestionó la autenticidad de las lesiones y afirmó que podían haber sido previas o incluso autoinfligidas. "Simplemente se le cree, pero fue refutada su manifestación, porque los elementos objetivos de cercanía la desmienten, y la foto indica que quiere engañar a la justicia", argumentó la defensa.

🔴 REVÉS JUDICIAL: HABLÓ RICKY DIOTTO



🗨️ "Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada"

🗨️ "Niego los dichos de Fernanda"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/BJFNWAOXgO — América TV (@AmericaTV) May 22, 2026

Sin embargo, el juez fue categórico al descartar esa hipótesis y sostuvo que la versión de Callejón resultó "consistente y confiable", mientras que la de Diotto "careció de sustento suficiente para generar duda razonable". La sentencia remarcó además que la actriz atravesó una pérdida progresiva de autonomía económica y profesional durante la relación. "Las dificultades económicas pusieron en jaque al matrimonio", reconoció el fallo, aunque aclaró que eso nunca justificó los "maltratos y desvalorización" acreditados durante el proceso. Pero el clima ya era explosivo incluso antes de conocerse la condena.

Horas previas al fallo, Callejón apareció en el programa La mañana con Moria y dejó al estudio en silencio con una frase demoledora: "Una persona que daña a la madre de su hija no puede ser buen padre. Alguien que abusa sexualmente de otra no puede ser buena persona". Ante la sorpresa general, la actriz avanzó todavía más y deslizó una presunta situación de abuso sexual ocurrida durante la internación de urgencia de la hija que ambos tienen en común. "El año pasado, cuando operaron a mi hija, pasó algo... mi abogado me confirmó que es abuso sexual simple. Todavía no puede denunciarlo, pero es el próximo paso", reveló con visible conmoción.

Según explicó, el episodio habría ocurrido mientras acompañaban a su hija Giovanna durante una cirugía por apendicitis. Con lágrimas en los ojos, Callejón reconoció además el profundo desgaste emocional que le dejó el conflicto judicial. "Yo tengo sentimientos encontrados. No quiero que a él le pase nada porque es el papá de mi hija. Pero al revivir muchas cosas siento culpa, angustia profunda, confusión, incomodidad y bronca", expresó. Y agregó: "Hoy mis lágrimas son de emoción. Aunque no parezca, estoy tranquila y en paz. Lamento todo lo que pasó y lo que sigue pasando. A mí no me importa quién pagaba qué, me importa nuestra hija".

Después de conocerse la condena, Diotto rompió el silencio en Intrusos y reaccionó con desconcierto ante las nuevas acusaciones. "No tengo nada para decir, no sé por qué hace esto. Me quedé helado", aseguró. El odontólogo negó rotundamente cualquier episodio de abuso. "Nosotros estuvimos en la habitación cuando operaron a mi hija, pero estuvimos los tres juntos. En un hospital hay cámaras y enfermeras, en ningún momento estuvimos solos. Es un disparate lo que dice", lanzó. Lejos de mostrarse preocupado por el fallo judicial, insistió en que apelará la condena. "Yo estoy tranquilo", afirmó.

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Sin embargo, una de sus declaraciones más polémicas llegó segundos después, cuando insinuó temor por futuras denuncias vinculadas a su hija. "Después me va a querer hacer una denuncia por abuso de mi nena, pero no creo porque puse cámaras en mi casa", dijo, desatando todavía más repercusiones. Finalmente, Diotto minimizó la sentencia y sostuvo: "Yo no tengo ningún antecedente porque voy a apelar. Si hubiera pasado algo serio me hubiesen metido preso, muchachos".