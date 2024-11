Emilia Mernes encontró las pruebas que destapan al Duki infiel: "Lindos ojitos"; "Lindo cul*"

En las últimas horas, Mauro Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, se vio envuelto en rumores de infidelidad a Emilia Mernes, quien se encuentra en el boom de su carrera artística. Los fanáticos del cantante buscaron las pruebas necesarias para desmentir a la joven que expuso las conversaciones con el "infiel".

El pasado jueves, el trapero agotó cuatro fechas en el Movistar Arena con su nuevo álbum "Ameri". Sin embargo eso quedó en segundo plano en el mundo de las redes sociales, ya que una joven se encargó de hundir su imagen al compartir los chats de Instagram donde se puede ver cómo el joven pidió fotografías del cuerpo de la mujer en cuestión y trató de acordar un encuentro.

Acusan a Duki de ser infiel a Emilia Mernes

La usuaria de X, ex Twitter, llamada Sol Leguizamón, expuso unos primeros mensajes, pero los seguidores de Duki no creyeron en sus palabras: negada a quedar como mentirosa, redobló la apuesta al subir un video donde se ve el perfil del artista con sus fotografías, historias y desde allí ingresó a los mensajes.

En los pocos mensajes que se pudieron leer el cantante le decía: "Lindos ojitos"; "Te amo"; "Lindo cul...". Rápidamente, el video recorrió las plataformas digitales e indignó a los cibernautas: "No puede ser, no hay un hombre que se salve y que siempre estén engañando a sus novias", "Se me cayó un ídolo después de enterarme de esto" o "Ponete las pilas Duki que no podés hacer tan mal las cosas", fueron algunos de los comentarios que hicieron en las publicaciones.

Por el momento, Duki no se pronunció sobre las acusaciones de ser infiel. Emilia Marnes, su actual pareja, tampoco salió a negar o afirmar las supuestas infidelidades de su "novio gangstar" como lo llama en su última canción al trapero. Y es que,, mientras los rumores y especulaciones recorrían las redes, la oriunda de Nogoyá se subí al escenario de Los 40 Music Awards 2024, donde fue premiada por su canción "La_Original.mp3", que compuso e interpreta junto a su colega, Tini Stoessel.

Fanáticos de Duki buscan pruebas para desmentir las infidelidades del trapero

El silencio de los protagonistas, obligó a sus fanáticos a salir a defender la pareja: "12 de noviembre, por momentos están mal las fechas, la foto horriblemente editada y Duki escribe como una nena de 13 años", escribió un usuario donde se hace zoom a las imágenes difundidas y se puede observar la mala edición: las historias se superponen con la palabra "publicaciones" de Instagram.

Por otro lado, las fechas de los chats no coinciden con la actualidad, ya que Duki había enviado aquellos mensajes el 12 de noviembre, cuando el calendario marcaba apenas 10 de aquel mes. Si bien podrían ser del año pasado, en aquel caso la aplicación detalla "12 de nov 2023".