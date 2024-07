Entre lágrimas, Catherine Fulop habló sobre la victoria de Nicolás Maduro y dejó varios interrogantes

Si bien la Comisión Nacional Electoral de Venezuela dio por ganador a Nicolás Maduro en las últimas elecciones con el 51% de los votos, muchas personas dudan de la veracidad de los datos y cuestionaron la figura del presidente electo. Una de ellas fue Catherine Fulop que, entre lágrimas contó cómo vivió los comicios de su país natal.

Muy temprano a la mañana, Fulop saludó como es habitual: "Buen día mi gente bella", dijo con muy mala cara y continuó: "Yo estoy destruida, emocionalmente y físicamente un poquito. Acá todos se enfermaron después del casamiento (de Oriana Sabatini con Paulo Dybala), fue una rumba. Pero bueno, hoy por hoy estoy emocionalmente muy triste", explicó.

Catherine Fulop

Catherine es una de las miles de venezolanas que le piden un cambio a la política del país. En esa línea, afirmó: "Uno tiene esperanzas porque es lo último que se pierde pero yo decía que nos iban a dar otro coñazo en el corazón, porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante".

La modelo también reflexionó y llamó a "dictador" a Maduro: "Mi gente, nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos. Nada, estoy muy triste, voy a hacer gimnasia para 'endorfinarme'", dijo.

Además, hizo una fuerte aclaración: "Quiero decirles a mis amigos que nos conocemos de toda la vida, a conductores de programas que me llaman, que seguramente quieren tener mi opinión". Sobre esto también explicó: "Yo últimamente no hablo de nadie, no hablo de política porque muchos años hablé mucho y yo no soy política. A mí no me sirvió de nada, todo lo contrario y en este escenario que se da hoy, menos. Acá estoy mi Venezuela contigo y con toda mi gente".

Sin dejar de lado el proceso electoral que se vive en Venezuela, Catherine expresó: "Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que esté todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Corina bueno, por favor. Mi gente, se les quiere, me voy a hacer gimnasia", terminó muy angustiada.

El posteo que Catherine subió a sus redes

Durante el domingo electoral, la venezolana estuvo presente en la embajada de su país para emitir el voto que con certeza no fue para Nicolás Maduro. Además, mostró una antigua foto en la que se la veía militando con una bandera venezolana.

Catherine Fulop enterneció a más de uno con un video en la que se vio a su madre de 85 años yendo a cumplir el deber cívico que se ejerce en democracia. Al parecer estaba ilusionada porque ganara Corina, pero esta vez, no pudo ser.