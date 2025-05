Alarma en la industria: la UOM anuncia un paro nacional por la crisis laboral y salarial

El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, confirmó un paro nacional de 24 horas que se llevará a cabo este miércoles 7 de mayo en todas las fábricas del país. La medida forma parte del plan de lucha denominado "Primero la Dignidad" y responde a la grave situación que atraviesa el sector metalúrgico debido al "feroz ajuste" implementado por el Gobierno de Javier Milei, que, según Furlán, "pone en riesgo miles de puestos de trabajo" y profundiza la crisis laboral y salarial.

En declaraciones a la AM750, Furlán expresó su preocupación por las políticas económicas actuales y aseguró que, aunque la sociedad busca avanzar en el combate a la inflación y el déficit fiscal, "eso no se puede hacer sin proteger a la sociedad". El sindicalista fue contundente al señalar que "no se puede avanzar sin una economía en crecimiento y reprimida que se basa en la caída de los salarios".

Según datos proporcionados por la UOM, desde que Milei asumió el Gobierno ya se perdieron 22 mil puestos de trabajo en el sector metalúrgico, y entre 30 mil y 50 mil puestos adicionales estarían en riesgo debido a la apertura indiscriminada de importaciones. Furlán advirtió que " la apertura de las importaciones comienza a poner en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo " y describió un panorama "muy complejo" para los trabajadores: "Hay una demanda de los compañeros de recuperar el salario porque cada vez alcanza para menos", afirmó contundente.

El líder sindical también denunció que los salarios actuales están muy por debajo de la canasta alimentaria: "Tenemos salarios que están por debajo de la canasta alimentaria. Y eso no se puede tolerar en la industria. No se puede naturalizar una situación semejante", enfatizó Furlán, dejando en claro que esta situación es insostenible para los trabajadores del sector metalúrgico.

En la misma línea, Furlán cargó contra los empresarios, acusándolos de ser cómplices del ajuste: "Lo de los sectores empresarios es vergonzoso. Porque hay trabajadores que son profesionales, que tienen un alto grado de formación, y no pueden estar todos los días prestando su esfuerzo para que las empresas funcionen de manera armónica, pero que la contraprestación no se vea reflejada ni siquiera en garantizar el plato de comida", señaló sin pelos en la lengua.

El secretario General de la UOM también apuntó contra las políticas gubernamentales que limitan las negociaciones salariales: "Son funcionales a una política de ajuste que reprime el salario, que no permite que las organizaciones sindicales puedan discutir libremente paritarias. Lo único libre es el mercado, para profundizar la pérdida del poder adquisitivo". Y añadió: " Las tarifas han aumentado por encima del 300 por ciento . Ningún salario se recuperó en esa magnitud".

Con este contexto crítico como telón de fondo, el próximo miércoles 7 de mayo será un día clave para los trabajadores metalúrgicos. El paro nacional anunciado por la UOM implicará un cese total de actividades en todas las fábricas del país durante 24 horas . La medida es solo el comienzo de un plan de acción más amplio aprobado en el Congreso Nacional de Delegadas y Delegados Metalúrgicos 2025, celebrado recientemente en Mar del Plata, con la participación de más de 50 seccionales.

El plan contempla paros escalonados de 48 y 72 horas en las semanas siguientes si no se obtienen respuestas concretas a los reclamos del sector. Aunque las fechas exactas aún no fueron definidas, desde el gremio dejaron claro que no darán marcha atrás hasta lograr mejoras significativas para los trabajadores.

La UOM reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la dignidad del trabajo a través de sus redes sociales: "Informamos que el día miércoles 7 de mayo llevaremos adelante un cese total de actividades por 24 horas en todas las fábricas del país. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la mejora de las condiciones de vida y el respeto por la dignidad del trabajo", comunicaron desde las redes sociales.

Finalmente, Abel Furlán lanzó una advertencia sobre el futuro si las políticas económicas dirigidas por Javier MIlei y Luis Caputo avanzan: "Argentina abre su economía de manera inocente, tratando de pulverizar todo el entramado pyme. ¿Quién se va a hacer cargo cuando se destruya todo? ¿Quién va a contener a esa gente? ¿Quién les va a dar trabajo si no es un modelo de producción y desarrollo?".