¿Casamiento o embarazo?: las señales que dejó la escapada de la China Suárez e Icardi a Miami

No todos cuentan con la misma suerte: mientras la China Suárez presume a viva voz su historia de amor con Mauro Icardi, hubo novios anteriores que no tuvieron la fortuna de ser ni siquiera mostrados en sus redes sociales... Lauty Gram es el ejemplo más reciente. En esta línea, los tortolitos pasan unos días en Miami, donde no todo es compras, sino también demostraciones de amor y... ¿un posible embarazo?

El futbolista y la actriz no dejan pasar un solo día sin compartir imágenes de lo que están haciendo. En ellas se los ve sonrientes y acaramelados, como si se esforzaran por desmentir los rumores que indican que su vínculo es una farsa o tiene los minutos contados.

¿Casamiento o bebé en camino?: los rumores tras esta imagen de Mauro Icardi y la China Suárez

"No importa el destino, si es con vos, siempre es especial, mi amor", fue la declaración de Icardi en Instagram, acompañada por un carrete de imágenes en la arena. La China fue por algo más grande y decidió decorar la habitación del hotel donde se hospedan: pétalos, velas, globos y algunos mensajes románticos sorprendieron al deportista, que no dudó en sacar su teléfono y dejar todo registrado.

Durante la madrugada de este lunes, Mauro publicó en sus historias de Instagram un video en el que compartió la sorpresa. Y un detalle no pasó desapercibido: además de toda la decoración, mostró que sobre la cama había una cartera del característico color turquesa de Tiffany. Esta lujosa empresa de joyería está a sociada a los anillos de compromiso y de bodas , por lo que podría ser una señal de que están interesados en dar el "sí, quiero" próximamente.

En cada paso que da la pareja, el espíritu de Wanda Nara parece estar presente. Sobre el piso se encontraba iluminada la frase "It was always you", que significa "siempre fuiste tú". Esto demostraría que Icardi no se arrepiente de haber sido infiel a su ex esposa con quien hoy es su actual pareja, y que desde aquella noche en París quedó completamente enamorado de la China.

Si bien el anillo sobre la cama despertó rumores de un posible casamiento, durante el domingo 4 de mayo el futbolista y la ex Casi Ángeles también levantaron sospechas de un posible embarazo.

"El mensaje es claro" o "A buen entendedor... pocas palabras", escribieron algunas personas en X, junto a una imagen donde la pareja forma un corazón con las manos. Esto remite a unos años atrás, cuando la China Suárez confirmó su embarazo junto a su ex, Benjamín Vicuña, con una imagen en Instagram donde aparecían las manos de los hijos del chileno y de su antigua relación con Pampita.