Escándalo, venganza y reproches: el explosivo cruce entre Cecilia Milone, Mirtha Legrand y la hija de Chico Novarro

El nuevo capítulo del expuesto affaire entre Cecilia Milone y Chico Novarro lo escribió Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos llevó a la mesaza a la hija del cantante, quien arremetió contra la amante de su padre por lo sucedido. Mientras tanto, la ex de Nito Artaza cuestionó a la diva de los almuerzos por hacerlo y aseguró que es una venganza contra ella por no haber accedido a cantar en su último cumpleaños número 98.

La actriz Julieta Novarro no se guardó nada contra Milone en la mesa más importante de El Trece, y si bien no la atacó con dureza, sí tuvo referencias desdeñosas para con ella, cuando se refirió a lo ocurrido con su padre, que se expuso en las últimas semanas. "Ni siquiera hace dos años que mi papá se fue. Estar viviendo esta situación es raro, en especial para mi mamá. Nos cayó horrible", confesó.

"Hay una familia duelando, y mi mamá acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas. Pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía 'es mi amiga'. Un día, mi mamá le dijo 'andá con tu amiga' y lo dejó. Él después quería volver con ella", recordó la actriz, al aire de El Trece.

Ante este escenario de exposición, la cantante utilizó sus redes sociales para disparar contra Legrand y protestar por lo ocurrido. "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora", escribió en Instagram, mientras que utilizó las mayúsculas en la palabra "gratis", para darle énfasis.

El posteo de Cecilia Milone contra Mirtha Legrand, por llevar a la mesaza a Julieta Novarro, hija de su ex amante Chico Novarro.

"¿Qué?", le respondió al posteo Moria Casán. "Venganza... ¡Que me veía venir!", respondió Milone. "No le canté en el cumple, no le fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total, cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar. Lo sabe ella y su descendencia. En fin, nada que me sorprenda ya", lamentó. "Basta de aprovecharse de mi dolor, de ofenderme y de burlarme mientras fingen cariño y admiración. No me agarran más, ¡ya salí de la cueva!", cerró Milone, expuesta desde hace semanas por el revelado affaire con el cantante fallecido.

Milone contó en los últimos días parte del padecimiento que significó para ella la relación con Artaza. "Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía, no me podía hacer entender, me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos. Un día, en medio de la desesperación, tomé unas tres pastillas con la intención de dormir todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, cómo enfrentarlo, cómo pedirle que me ayudara", relató.

Cecilia Milone y Nito Artaza

La cantante reveló que tras aceptar un papel en el musical Drácula, pudo cortar el lazo con el humorista. "Volví a ser yo, me encontré con la Cecilia que consiguió ser protagonista, con la valiente, con la artista", señaló. "Algo pasó dentro de mí, y decidí alejarme de todo aquello que me hacía daño. Recién cuando se produce algo que tiene que ver con la vida y la muerte, uno comprende que o se deja morir, o sale a recuperar la vida. Esta es la verdad. Ahora sí tengo la fuerza para hablar", aceptó.