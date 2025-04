Estalló el #Sillagate: Furia se negó a compartir panel con Cata y la reemplazaron con su "enemigo" Diego Poggi

Las viejas peleas de la anterior edición de Gran Hermano entre las alguna vez aliadas Juliana "Furia" Scaglione y Catalina "Cata" Gorostidi, demostraron estar más vigentes que nunca luego de que la rapada se negara a compartir panel en el Debate de Telefe con su ex hermanita. El canal, harto de la prepotencia de la "ganadora que nunca fue", la reemplazó de urgencia con Diego Poggi, otro de sus enemigos.

En este nuevo capítulo que desde el programa LAM de América TV decidieron bautizar como #Sillagate, por los duelos de egos de las panelistas del ciclo que presionan para estar en la primera fila de las comentaristas del reality show, a la doble de riesgo la castigaron con sutileza por la impertinencia de pararse e irse del compromiso que tenía pactado con el canal.

"Para mí no le 'garpa' a Furia mucho estas maneras de darse vuelta e irse. Me parece que no tenés que irte por otra persona. De última te quedás y peleás tu lugar, y si querés la picanteás un poco ahí. Pero me parece que no está bueno", cuestionó el productor Gastón Trezeguet ante LAM. Por otro lado, Lucila "La Tora" Villar, también se sumó a los cuestionamientos a través del refrán "el que se enoja pierde".

En ese sentido, Gorostidi lamentó que su ex compañera se niegue a que trabajen juntas. "Una pena. Porque la verdad que trabajo nos merecemos todos. Así que si no quiere compartir conmigo.... yo con ella no tengo ningún problema. Será que le molestó que se fue por la giratoria y yo me fui por el público", lanzó ante LAM.

La misma situación venía de suceder de forma casi idéntica cuando Scaglione se negó a compartir estudio en el stream Fuera de Joda que conduce el ex hermanito Nacho Castañares. Aunque en esa oportunidad se manejaron distinto. Primero Cata estuvo al aire con ellos y luego, cuando tuvo que irse "a otro lado", entró en la escena Furia con chistes acerca de la energía negativa que había.

No hay vuelta atrás: Furia y Cata Gorostidi no negocian su reconciliación.

La elección de Poggi como reemplazo también fue un puñal duro para la disruptiva hermanita. "Jajajaja está pasando de nuevo jajaja", escribió Furia en su cuenta de X (ex Twitter) en un retuit de la frase "¿querés fama? Ponete a pelear conmigo". Esto fue a partir el conductor había tenido un tono algo amenazante para referirse a ella, aunque siempre desde el perfil no confrontativo que maneja.

"No te enojés, Juli. Que encima ahora que tenés laburo, disfrutalo. Porque a veces uno se porta mal y después el laburo se va. Uno tiene que ser muy cuidadoso de qué cosas dice, a quién llama para quejarse. Uno tiene que ser más cuidadoso", había advertido Poggi, en una clara referencia a los reclamos que Juliana habría lanzado a la producción de Telefe.

Furia y Cata: una vez amigas, por siempre enemigas.

"Yo lo que puedo decir de Poggi es que es una de las personas más hermosas que conocí en este ambiente. Lo amo con toda mi alma y siempre me ayudó en absolutamente todas las cosas que me pasaron", aportó Gorostidi en una alianza contra su ex compañera. "Así que de Diego solamente tengo palabras hermosas para decir. Que no se meta con mi amigo. De mí que diga lo que quiera, pero de mis amigos no", reafirmó.