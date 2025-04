Brenda Asnicar, diez años tarde y un descargo reciclado: ¿víctima de los medios o protagonista de su propio show?

¿Descargo emocional o estrategia de prensa? Brenda Asnicar apareció otra vez en escena, pero no con una serie, una canción, algún show que la tenga como protagonista ni una red carpet. Esta vez, eligió prender fuego las redes con un descargo furioso en sus historias de Instagram. ¿El motivo? Una vieja nota del 2016 de este portal que sugería que podría padecer un trastorno alimenticio. Sí, leíste bien: una nota de hace casi una década, de la cual en su momento ya despotricó.

El descargo de Brenda en sus redes sociales

Y no cualquier nota perdida en el archivo digital, sino una que la actriz decidió revivir por sí sola, para indignarse con furia y soltar una catarata de reproches a los medios que, según ella, la "maltratan" desde niña. "Estoy harta", escribió Asnicar en mayúsculas virtuales, acusando a la prensa de haberla perseguido durante años, de inventar historias (como que su casa se la había comprado un ex novio), y de dañar su imagen con rumores sobre su salud.

Todo muy encendido, muy emocional... y muy fuera de contexto. Porque lo curioso -y un tanto desconcertante- es que la actriz eligió como blanco un artículo de BigBangNews de noviembre de 2016, año en el que todavía se paseaba por los canales de televisión, protagonizaba ficciones y, sí, generaba debate en redes por su delgadez extrema. Hoy, sin ese nivel de exposición, parecería que el enojo llega tarde y con una lupa extrañamente selectiva.

La nota en cuestión, titulada "Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?", detallaba los comentarios que su imagen generaba por aquel entonces y reproducía declaraciones suyas negando cualquier trastorno alimenticio. De hecho, la misma Brenda se defendía con argumentos médicos: "El endocrinólogo me dijo que estoy perfecta". Entonces, ¿por qué tanta bronca ahora? Sobre todo, teniendo en cuenta que la nota en cuestión hacía foco en su pasada defensa.

La nota a la que refiere Brenda, fechada el 09 Noviembre de 2016

En su reciente descargo, la ex Patito Feo también quiso mostrarse solidaria con quienes sufren enfermedades, y aseguró que nunca fue una persona conflictiva. Pero su historial público de enfrentamientos con periodistas, ex compañeros de elenco, y hasta su ex pareja, el trapero Duki, pone en duda esa supuesta inclinación zen. Una cosa es querer despegarse de los escándalos, otra es negarlos como si nunca hubieran existido.

La pregunta inevitable es: ¿por qué revivir una vieja nota y posicionarse como víctima en pleno 2025? ¿Hay un nuevo proyecto en camino? ¿Un intento desesperado de volver a las portadas? ¿O simplemente se trata de una mala tarde, scroll infinito mediante, que terminó con una historia innecesaria? ¿Acaso se buscó en Google y se tropezó con la pieza periodística, casi una década después? ¿ O simplemente no encontró un artículo un poco más actual?

En tiempos donde el "descargo" en Instagram es casi un género literario en sí mismo, lo de Asnicar parece más una performance que una denuncia genuina. Más aún, cuando muchas de las críticas que recibió en su momento fueron producto de su propia exposición mediática y de una estética que no pasaba inadvertida. La artista asegura que trabaja desde los 11 años, que nadie le regaló nada, y que todo lo que tiene se lo ganó con esfuerzo. Eso no se discute.

Pero también es cierto que, como figura pública, eligió navegar el show business —con todo lo que eso implica— y que los focos no siempre iluminan con cariño. Brenda Asnicar quiere marcar distancia del personaje que interpretó de joven, de los rumores y de los titulares. Pero también parece estar atrapada en un loop eterno con su propia imagen, donde el pasado es combustible y la polémica, su recurso favorito para volver al centro de la escena.

Quizás sería más efectivo protagonizar un buen proyecto artístico, en lugar de seguir interpretando el papel de "injustamente atacada" en capítulos que ella misma decide reescribir. Porque si algo enseñó Antonella en Patito Feo, es que no siempre ser la "divina" garantiza un final feliz.