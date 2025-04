Cinthia Fernández amenazó de la peor manera a Fernanda Iglesias: prepara un tremendo carpetazo

Durante años, Cinthia Fernández luchó pública y legalmente por los derechos de sus hijas y por la violencia de género ejercida por su ex pareja, Matías Defederico. En ese proceso conoció a quien hoy es su actual pareja, Roberto Castillo, que en un principio fue su abogado. Sin embargo, la mediática parece haberse olvidado de su propio pasado y ahora se convirtió en la villana de una nueva historia.

Todo comenzó con un posteo de Daniela Vera Fontana, ex del letrado: "Tenía un viaje previsto para este fin de semana que, lamentablemente, no voy a poder realizar. A veces, las decisiones de otra persona nos afectan directamente, incluso cuando hemos hecho todo lo posible por que las cosas se den en paz. Sigo eligiendo priorizar la tranquilidad, aunque eso implique resignar planes y la ilusión de quienes viajaban", escribió desde sus historias de Instagram. La ex del abogado compartió una imagen del paradisíaco destino al que iba a viajar, pero del que tuvo que bajarse, y apuntó directamente contra quienes, según ella, "generan daño a distancia".

Pochi y Fernanda Iglesias del lado de Daniela Vera Fontana: hizo estallar a Cinthia Fernández

A partir de esta denuncia pública, Pochi de Gossipeame opinó al respecto: "Parecería ser que alguien volvió a romperle los huevos. Todos sabemos quién, pero mejor ni nombrar... Cuando sos una persona de mier** y te juntás con gente de mier** igual que vos, nada bueno ni positivo puede surgir de ahí. Hay gente que solo se dedica a caga*** la vida a otras siendo violenta, mentirosa, infiel... ¡En fin!", escribió, haciendo referencia a Cinthia Fernández y Roberto Castillo, aunque sin nombrarlos directamente.

Fernanda Iglesias se hizo eco de esas palabras y agregó: " Mi compañerita cantando la justa ". Cabe recordar que Iglesias y Fernández son enemigas públicas desde hace tiempo, pero esta situación volvió a encender la mecha entre ambas.

Sin nombrarla, Cinthia Fernández amenaza a Fernanda Iglesias

Cinthia, furiosa al verse señalada como la villana de esta historia, no se quedó callada y respondió desde sus historias de Instagram: "Mirá que si te canto la justa, ni la gatoterapia te va a alcanzar", comenzó, en tono amenazante, aunque sin nombrar a nadie. Luego continuó: "¿Estás segura de reírte? Porque el que ríe último ríe mejor. ¿O no tenés los huevos de nombrarme? ¿Los huevos que te hicieron comer y que faltaron el domingo te los estás comiendo ahora, reina? Hoy estoy bastante ocupada para grabar unas cosas muy interesantes tuyas que son hermosas para responderte como se debe. Church".

Aunque no dio nombres, Cinthia Fernández dejó una pista clara: "Church", en inglés, significa "Iglesia". Acto seguido, redobló la apuesta: "¿Y la uña? ¿Y Candela? ¿Y la moto? Qué mal te veo, pico y pala. A esperar se ha dicho".