Evaluna Montaner, Camilo y la placenta de Amaranto: qué uso le dieron y cómo lo contaron

Excéntricos como pocos, Evaluna Montaner y Camilo Echeverry sorprenden con cada anuncio vinculado a sus dos hijas: Índigo (2) y Amaranto, de tres meses de vida. En esta oportunidad, la pareja reveló qué uso le dio a la placenta de su hija más chica y causaron revuelo en las redes sociales.

Quien se encargó de revelar el misterio fue el cantante, después de que muchos fans de la excéntrica pareja les preguntaran por el tema. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales que, como era de esperarse, se viralizó en cuestión de segundos.

"Después de haber hecho todo el tratamiento con la placenta para el suplemento de Evaluna, con lo que quedaba de la placenta sembramos este mango tailandés. Es muy simbólico, para que crezca en el tiempo y sea el arbolito de mango de Amaranto", destacó el músico.

Camilo mostró el árbol de Amaranto

Cabe recordar que la pareja se mudó tiempo atrás a una granja en las afueras de Miami, en donde no sólo tienen su propia huerta, sino también gallinas y animales que les permiten acceder a alimentos naturales y evitar así los procesados.

"En mucos años vamos a ver y va a estar ahí el árbol mucho más grande. Declaramos que vas a dar unas frutas deliciosas", sostuvo Camilo, visiblemente emocionado en las imágenes.

"Evaluna se comió la placenta de Índigo"

Dos años atrás, después del nacimiento de la primera hija de la pareja, Camilo sorprendió al revelar el destino de la placenta. "A mi esposa se la encapsularon y se la comió", reveló en una entrevista.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que la preparó, nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", detalló, en alusión al uso de la placenta.

Creer o reventar. De acuerdo a la American Journal of Obstetrics and Gynecology, no existe ningún beneficio para la madre. Lo mismo indica la revista especializada Journal of Midwifery Woman's Health, que tras un estudio, descartó que la práctica ayude con el post parto o le aporte a la madre algún beneficio.