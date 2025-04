Fátima sin filtro contra Yuyito González: del "Me pareció de zorra" al "tuvo una actitud con poca sororidad"

Fátima Flórez reapareció en los medios como solo ella sabe: sin medias tintas, lengua afilada y con el "culo al aire", literalmente. En una entrevista imperdible con Viviana Canosa, la actriz e imitadora más camaleónica del país dejó atrás el perfil bajo post-separación presidencial y se despachó con una charla jugosa, picante y con más perlitas que un vestuario de revista porteña. La ex novia del presidente Javier Milei se permitió hablar, por primera vez con total libertad, sobre su presente sentimental, su vida con el economista libertario y, sobre todo, sobre la mujer que la sucedió en el rol de "primera dama informal": Amalia "Yuyito" González.

¿El veredicto? "Me pareció de zorra", dijo Fátima, remarcando las erres como quien no quiere dejar dudas. "Yo estoy muy bien desde hace muchos meses. Estoy tranquila y soltera, pasándola lindo. Como diría Shakira: viviendo la vida de soltera y chongueando un poco", lanzó entre risas, dejando en claro que no hay drama ni reproche... pero sí memoria. Cuando Canosa le preguntó si se había sentido traicionada por Yuyito en pleno noviazgo con Milei, Fátima no esquivó la pregunta: "En su momento, me pareció una actitud con poca sororidad, tirarse a agarrar el muñeco. En su programa tenía muñecos de madera, pero me quiso agarrar el de carne".

Yuyito y Milei

Luego de aclarar que se "merece" este momento de soltería porque siempre estuvo en pareja y que esta vez decidió "priorizarse", resaltó que le pareció "realmente de zorra" que "Yuyito" haya intentado levantarse a Milei durante una entrevista cuando era su pareja. "Pero ya está. Eso pasó hace un montón, en el contexto en el que todos sabían que nosotros estábamos de novios", destacó. Pero no todo fue picante. También hubo espacio para la reflexión y la nostalgia.

Consultada sobre cómo recuerda ese icónico beso con el presidente arriba del escenario, Flórez sonrió y respondió con una de esas frases que solo ella puede decir sin que tiemble la repisa de la corrección política: "Fue el culo que recorrió el mundo... ¡Qué sé yo! Estuvo lindo. Soy una mujer muy pasional, y cuando me veo ahí en las imágenes me da un poco de... Pero yo soy así. Estaba en el contexto de mi teatro, en el final del show, con la sala llena. Nunca pensé en el protocolo porque ese es mi show",

El beso entre Milei y su novia Fátima Florez

Según explicó, estaba en su trabajo "y justo dio que estaba con el culo al aire porque había terminado la obra". Y sí, no todos los romances presidenciales terminan con un beso apasionado en plena función de teatro, con la actriz con la cola al aire y el país mirando en horario central. Aunque Fátima aseguró que su relación con Milei ya es cosa del pasado, también confesó que el contacto nunca se cortó. "No me gustaría que el título sea 'Nos mandamos mensajitos', porque no quiero quedar como una tilinga. Pero nunca dejamos de hablar. Soy una buena ex, soy buena gente. ¿Por qué no habría contacto si tuvimos una linda relación?", argumentó, con tono zen.

Eso sí: dejó claro que no recibió custodia oficial ni privilegios especiales mientras fue "la novia del presidente". "Me tomaba taxis sola. El mismo día de la asunción yo estaba ensayando. Mi vida siguió igual, con el condimento de que salía con el Presidente. Y por suerte, salgo a la calle y tengo el cariño de la gente. Soy una mujer que nunca paró de trabajar, porque siendo la novia del Presidente, el mismo día de la asunción, donde otras estarían pensando en qué se ponen y en el pelito, yo estaba laburando, ensayando, estrenado", remarcó, tirando una sutil comparación con otras que sí supieron exprimir el romance con más despliegue, como es el caso de "Yuyito".

Fátima Florez y Javier Milei durante la gala del Colón

Y como si todo esto fuera poco, también rescató del baúl de los recuerdos el famoso acolchado violeta que alguna vez subió a Instagram con una enigmática mancha y que desató una ola de teorías conspirativas dignas de Iker Jiménez. "Ese acolchado es directamente proporcional a los besos que se vieron arriba del escenario. Tengo otros, pero cuando me agarra el morbito, lo uso", confesó entre carcajadas. "Estoy con la lengua floja, como me gusta a mí, sin jaula, abriendo las alas más grande que nunca", cerró.