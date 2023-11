Paulina Cocina llamó a votar a Sergio Massa y fue amenazada: "La violencia que circula es muy dura"

Carolina Cuga es socióloga, tiene 47 años y encontró en la cocina su lugar en el mundo. A pesar de que se llama Carolina y viendo la gran exposición que logró en el mundo virtual a partir de los videos de recetas que iba publicando en su canal de Youtube, donde tiene casi 4 millones de suscriptores, decidió adoptar un alias, un simple nombre artístico para intentar pasar desapercibida a la hora de mandar una beca para hacer un doctorado: fue así que nació Paulina Cocina.

Paulina Cocina

Este nombre que hoy la sigue a todos lados nació de manera "súper inocente", según ella misma había contado: "Cuando yo empecé estaba haciendo un doctorado, y cuando vos mandas para una beca, lo primero que hace quien lo recibe es googlear tu nombre, entonces yo no quería aparecer haciendo p... en Youtube".

Pero dónde nació el nombre "Paulina Cocina". Resulta que es el resultado de un anagrama del verdadero nombre artístico que eligió: Paulina G. Roca (así es el nombre artístico completo), el cual es el resultado de reordenar las sílabas de Carolina Puga. "Era joda y quedó ", había confesado Carolina, entre risas.

Hoy en día es una de las principales youtubers gastronómicas. Carismática y espontánea, sus videos en YouTube tienen cientos de miles de visualizaciones y su cuenta de Instagram está próxima a llegar a los 4 millones de seguidores. Y por este motivo, que sus dichos u opiniones pueden llegar a viralizarse rápidamente.

Paulina Cocina se mostró a favor de Massa

Resulta que a pocos días de que se lleve a cabo el ballotage que decidirá al nuevo presidente del país, la socióloga tomó partido por Sergio Massa y aseguró: "Para votar a Massa tenés que estar a favor de la democracia, de la salud y de la educación pública. Reconocer que la tierra es redonda, que la tierra es redonda y que hubo una dictadura cívico militar a la que no queremos volver nunca más".

Sin embargo, su posteo duró solamente un puñado de minutos ya que la influencer recibió cientos de amenazas y mensajes de odio. "Queridos, hace una hora compartí un posteo de política (de otra cuenta, no mío) con el que coincido. Lo bajé porque la cantidad de odio que recibí de alguna gente fue muy grande", contó.

Y sumó: "Chicos, los que tenemos cuentas grandes muchas veces elegimos no hablar, no por 'los seguidores', o 'los canjes', sino porque la violencia que circula es muy dura. Yo sé que a muchos no les gusta que hable de política en esta cuenta, pero a mí a veces me pinta, no tiene nada de malo. No me gusta subestimarlos. No creo que son enemigos ni tontos si no votan como yo".

El descargo de Paulina Cocina a favor de la democracia

Finalmente, Carolina redobló la apuesta y reiteró que en las urnas apoyará al actual ministro de Economía. "Quería contarles que el domingo voy a votar a Massa", sostuvo y sentenció: "Tengo mil motivos, mis dos más importantes: no apoyo ni apoyaré a quienes defienden públicamente la dictadura, y (uno del que se habla poco) me preocupa mucho tener un presidente que cree que el cambio climático no existe. No tiene nada de malo contar esto, no es nada tremendo, es la postura de muchísima gente y la mía. Es válido no compartirla, es válido tenerla. No es válido que me vengan a apurar por mensaje directo".