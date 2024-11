Migue Granados explotó por una crítica y mostró su peor versión: "Resentida", "pelotuda" y "malcogida"

El humorista y conductor de Olga, Migue Granados, recibió un duro revés de sus seguidores luego de una violenta respuesta que tuvo con una usuaria de redes sociales que había criticado uno de sus productos digitales. El hijo de Pablo Granados tuvo palabras muy duras con la tuitera conocida como Gi Davidswright, lo que descolocó a muchos de quienes frecuentan el humor disruptivo y absurdo que suele hacer él.

La discusión fue a partir de una devolución que tuvo esta mujer sobre la charla que tuvo el influencer con el célebre chef argentino Francis Mallmann. "Vi una entrevista a Mallmann que le hizo Migue Granados. Yo debo estar vieja porque una cosa es ser coloquial y tener llegada a los jóvenes, otra cosa es ser ordinario y no haber leído absolutamente nada para interiorizarte sobre la persona que vas a entrevistar", cuestionó Davidswright.

El violento ida y vuelta entre Migue Granados y una usuaria que lo criticó en redes sociales.

Este planteó generó la respuesta del humorista, quien mostró que por más que viva de criticar a todas las personas que le causan "gracia", cuando el boomerang le vuelve y le toca estar a él en el foco de los cuestionamientos, se enoja y chilla como todo irrespetuoso. "Coincido con lo de vieja. Si me permitís, me gustaría agregar resentida, pelotuda y malcogida. Seguro haremos más cosas con Francis, la pasó bárbaro", disparó Granados.

Lo cierto es que la mujer no se inhibió ante la respuesta del ex Sin Codificar. "Soy cero resentida, te puedo tomar pelotuda pero jamás te voy a llegar a los talones, educate primero, nunca está de más", lo cruzó la tuitera. El pedido fue la razón por la que la situación continuó escalando. "Pero si no entendés el concepto del podcast cerrá el orto. Vienen justamente por ese código que no asumís los invitados. Para descontracturar, sin obsecuencias", explicó el influencer.

El violento ida y vuelta entre Migue Granados y una usuaria que lo criticó en redes sociales.

La situación se viralizó casi tan rápidamente como la domada que le pegó el cantante conocido como Dillom al tuitero que se hace llamar La Pistarini. Y es que, entre los seguidores del conductor, los cuestionamientos fueron severos, tanto por sus formas como por el contenido de las respuestas que emitió. Los comentarios que llegaron después fueron bastante esclarecedores respecto a cómo se interpretó toda la agresividad que desplegó Granados. "Para alguien que dice vender un producto descontracturado y sin obsecuencias sos bastante blandito para bancarte una crítica", soltó un usuario con ironía.

"Una cosa es el tono de comunicación, que claramente es el código de tu podcast. Otra es la falta de preparación de tu parte que queda en evidencia en varias de las entrevistas. Si saltaste así es porque ya te habías dado cuenta", agregó otro usuario que hizo hincapié en la falta de formación del humorista. "Migue, por las cosas que leo muchas gente no entendió el concepto. En lugar de enojarte, fijate que quizás no está siendo claro. O no gusta, lo cual es válido también", le explicó otro usuario a Granados. "Jaja. Cree que es peor 'no entender el concepto de podcast' que andar mostrándose como una mierda de persona", sumó otro.

Migue Granados.

"No bardees tanto, Migue. Te mega banco, posta, pero no hace falta tanto bardo por un comentario nomas", pidió un fanático del formato y de Granados. Esta buena onda y solidaridad se vio en otros comentarios que también lo cuestionaban. "¡Basta, Miguel! Después no sabés por qué te enfermás antes del Spinetta o Charly Day. Gastás tiempo y energía en personas que no te consumen o que ven un episodio de La Cruda. Diossssss, soltá la de querer 'dar vuelta haters'. PD: tu respuesta con malcogida fue pésima", cerró una fanática del humorista, cuestionándole las palabras que utilizó.

La confusión que despertó Granados con su agresión quedó en evidencia cuando un usuario machista se animó a avalar el maltrato hacia la mujer, envalentonado por la actitud de Granados. "Me encanta ver cómo se extinguió el feminazismo y la corrección política para siempre, si Migue puede tratar de malcogida a una mujer y nadie le dice nada, quiere decir que ya tenemos vía libre de nuevo para decir lo que queramos. Ave Migue", cerró.