Flor Vigna confesó que compartió novio con Noelia Marzol y ella le contestó furiosa: "No me interesa..."

Flor Vigna lanzó su nueva canción llamada "PicaFlor" con una polémica dirección: dedicada 100% a Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, que en los primeros días de lo que va del año, blanquearon tener una relación. ¿El problema? Ambas eran amigas, la ex "Combate", los presentó y a espaldas de ella comenzaron su amorío sin decir absolutamente nada.

La ex bailarina del "Bailando por un Sueño" estrenó el nuevo single justo dos horas antes de que comience el certamen conducido por Marcelo Tinelli, por lo cual en el momento de llegar a la pista, ya era tema de conversación la letra, el ritmo y sobre qué se trataba este nuevo "palito" que le dedicó a su ex novio.

Flor Vigna, Flor Jazmín y Nicolás Occhiato en el Bailando.

"PicaFlor" generó una cierta incógnita antes de ser escuchada porque hasta el momento, no se sabía si era una canción estilo Shakira contra Piqué, si sería algo más estilo La Araña de Jimena Barón contra Giannina Maradona o qué pasaría. Lo cierto, es que la canción trata de un varón al cual le gustan muchas mujeres y por eso mismo, ella prefirió que "le gusten mayores", haciendo referencia a Luciano Castro.

Flor Vigna teñida de color colorado.

La noche transitaba hasta que llegó el momento de bailar para Noelia Marzol y Jony Lazarte. Al finalizar la coreo, Vigna debió puntuarlos debido a que está ocupando momentáneamente la silla de Pampita y su devolución comenzó sobre todo extraña. Es que Tinelli la presentó como "PicaFlor" en vez de decir su nombre verdadero y la bailarina saltó con un dato que dejó con la boca abierta a todos.

"Con Noe hemos compartido un PicaFlor", lanzó, dejando sorprendidos a quienes se encontraban presentes y principalmente a Marzol, que no sólo no se esperaba ese comentario sino que en el estudio estaba observándola desde un costado Ramiro Arias junto a los dos hijos que tuvieron, el cual también se sintió completamente incómodo por la situación.

Intentando reconstruir rápidamente lo dicho, Vigna quiso arreglarla y atinó a expresar una serie de halagos hacia Marzol para dejar "tranquilidad" en su matrimonio. "Pero ahora ella es una persona hermosa, casada. Una señora hermosa de muchos códigos y le llegó uno mejor. Sos hermosa, Noelia Marzol. Sos talentosa, no sos quilombera ni nada. Tenes unos códigos tremendos".

Tinelli se quedó congelado por la situación, se le acercó a Ramiro, que se mostró incómodo y sonrojado y volvió a pararse al lado de Marzol, quien explicó: "Rami sabe todo. Estuve como tres días para contarle toda la lista, pero sabe todo".

La situación dejó de estar tensa por al menos unos segundos, hasta que Ángel De Brito consultó: "¿Quién es el PicaFlor? ¿Federico Hoppe?" y Vigna, nuevamente habló: "No puedo decir todo", dejando la puerta abierta de par en par. Ahora, no sólo que quedará la duda de quién fue la persona que estuvo con ambas mujeres, sino que además, Marzol al día siguiente se mostró molesta con aquella innecesaria situación.

Desde Ciudad Magazine se comunicaron con la actriz por lo sucedido en la pista y hasta le preguntaron quién sería el famoso PicaFlor que compartieron, pero con aires de indignación respondió: "Yo tengo mi vida súper resuelta. No me interesa hablar de mis ex. Preguntale a Flor que es la que promociona su trabajo con ellos", dando a entender que Vigna utiliza al conductor de "Luzu" como una estrategia de marketing.

Al ser consultada si le molestó la actitud de Vigna, resaltó: "Sí, porque estaba mi marido y mis hijos, sino banco el show. Lo entiendo perfecto. Pero el contexto no me pareció que se prestara en absoluto".