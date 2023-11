Flor Vigna contó el detrás de la "mano en offside" de Luciano Castro: "Me quería matar"

Luego de que publicara en las redes sociales un breve video de dos segundos donde se lo veía a Luciano Castro manoseándola por debajo de la pollera y a la altura de la entrepierna, Flor Vigna se disculpó ante sus seguidores, explicó que se trató de un "error" y subió un nuevo video de los dos juntos y abrazándose con mucho cariño. En el medio, Sabrina Rojas, la ex del actor y madre de sus hijos, puso el grito en el cielo por la exposición que significó lo ocurrido.

La respuesta de Flor Vigna por el error con el video de Luciano Castro.

"¿Qué pasó en el video? No sé por qué en todos los programas hablan de vos. Te aman", le preguntó un fan a la ex Combate. "Fue todo antes de este show. Estaba muy nerviosa", confesó con una foto donde se la ve a ella en pleno show en el escenario.

"Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba. No sé por qué por error se subió sólo esa parte al final. Cuando terminé el show y me di cuenta, me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados", explicó.

Tras compartir la explicación, Flor se encargó de subir el tape que realmente quería publicar en su cuenta de Instagram aquel día. "Esta era la parte del video que quería subir. Entre la gira y los laburos de los dos nos extrañamos mucho, y a veces un videito te ayuda a sentirte un poco más cerca. Perdón por el error y gracias a los que siempre están mandando su linda energía", deseó la participante del Bailando 2023.

Quien también se refirió al respecto es la mamá de los hijos de Castro, Fausto y Esperanza. "Está bueno que Flor, que es quien sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vean a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas", cuestionó Rojas como invitada de LAM en América TV.

Luciano Castro en una captura de la historia que subió por error Flor Vigna.

"Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual", agregó la modelo.

"Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita", opinó sobre las actitudes de Vigna.

Sabrina Rojas.

"Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos", aseguró sobre el pasado que la unió con Castro. Esta definición generó algunas repercusiones entre quienes sostuvieron que la famosa foto de Luciano sin ropa fue obra de ella, aunque nadie le puede endilgar esa acusación con argumentos demostrables.