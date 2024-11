Flor Vigna demuestra que el amor existe: con una irónica reflexión, le mojó la oreja a su ex Luciano Castro

Si bien Flor Vigna terminó hace meses su relación con Luciano Castro, en los últimos días se vio envuelta en polémicas alrededor del actor y sus infidelidades. En este marco, la cantante quiso desligarse de su anterior romance y confirmó su noviazgo de una manera romántica.

"Hice mucho esfuerzo para hacer un nuevo capítulo y ahora estoy... No lo voy a dejar de decir. Estoy enamorada ", fueron las recientes declaraciones de la artista cuando le preguntaron sobre los dichos de Sabrina Rojas y Griselda Siciliani: dos mujeres enfrentadas por el amor de Castro: "Y yo hice mucho esfuerzo, pagué terapias muy caras para salir de esto. Y no tengo obra social encima. Me salió un huevo todo recuperarme", se pronunció ante los periodistas que se acercaron a ella.

Flor Vigna cuenta cómo conoció a su nuevo novio

Tras advertir que estaba en otro capítulo de su vida y se encontraba enamorada, Vigna blanqueó su nueva relación con el cantante conocido como "El Lauta". "Nos conocimos hace unos meses haciendo música, de repente nos pasó algo más y algo más y algo más. Empezamos a escribir esta canción y a contar nuestra historia en ella", escribió en su último posteo en Instagram, junto al video donde se ve la complicidad y diversión junto a su novio.

"Está la historia de dos locos, digamos ella y él, que ni si imaginan lo que esta put* vida los va a hacer conocer", comenzó la primera estrofa de la canción en la cual colaboran los tortolitos. Flor Vigna dejó atrás las indirectas para Nico Occhiato, en temas como "Picaflor" o "UY".

En esta nueva etapa derrocha amor con su nueva pareja: "Cuenta la historia que muy rotos subieron un tren, y en un viaje de ida fueron la medicina a dolores del ayer", continúa la canción que se titula Te quiero.

Durante meses, la ganadora del Bailando prefirió mantener su romance en secreto, por lo que el estribillo de la canción deja en claro lo que sintió en aquel tiempo que no pudo contar su amorío: "Quiero salir a gritar que te quiero, y dar vueltas por la city hoy, quiero salir a gritar que te quiero, porque vivir es urgente y me la juego por vos".

Finalmente, Flor Vigna blanqueó su nueva relación con "El Lauta", junto a su primera canción juntos. En el videoclip mostraron diferentes momentos que vivieron en los últimos meses, donde no faltaron las risas, abrazos y besos apasionados.

Lauta es un cantante y compositor argentino, proveniente de la ciudad de La Plata: "Desde muy pequeño demostraba su talento cantando, escribiendo letras y melodías. Inspirado en Fito Páez y Charly Garcia entre otros artistas, comenzó a tomar clases de piano, lo cual lo motivó a formar parte de diversas bandas", describió en su perfil de YouTube.