Dillom dijo todo sin decir nada: el mensaje que reventará de odio a los libertarios

Con su éxito musical y con el reciente cara a cara con un troll libertario, el nombre de Dillom tomó más fuerza que nunca. En las últimas horas, el artista fue uno de los convocados a los Latin Grammys 2024 y su presencia no pasó por desapercibida.

Fueron múltiples las polémicas que surgieron alrededor de la gala artística. Si bien varios argentinos lograron ser reconocidos y llevarse la emblemática estatuilla, otros quedaron fuera del recinto y otros instalaron un debate defendiendo las tierras y culturas que conforman Latinoamérica.

Dillom piso con fuerza la alfombra roja de los Latin Grammys 2024

Fue Trueno, quien a pesar de ganar en su terna, no le permitieron ingresar: "Y acá el primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios. Tomando un mate acá en la puerta, no me dejan entrar pero ganamos. Argentina en la casa", relató a través de historias de Instagram. El oriundo del barrio porteño La Boca no fue el único en expresar sus sentimientos: Dillom, fiel a su personalidad crítica, llamó la atención con la frase que tenía en su ropa: " Grammy Latinos en USA... ", se pudo leer en negro sobre su vestimenta blanca.

El intérprete de "La Primera" utiliza su imagen pública para exponer los malos accionares de los políticos. Es así que en el Cosquín Rock, despertó fuertes polémicas al cantar contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Semanas atrás, el músico se enfrentó a un troll libertario que, a través de la plataforma X, remarcó su desagrado por compartir avión con Dillom: "¿Vos sos Pistarini?, ¿el que sube fotos mías a Twitter?, ¿tenés algún problema?", comenzó dejando completamente en shock a Juan Carlos Siber Guerrero, el joven detrás de la cuenta llama Pistarini.

Mientras posó orgulloso en la alfombra roja de los Latin Grammys 2024, el compositor abrió un debate al acercarse a la prensa: "Es una observación. Me parece curioso que los premios latinos sean en Estados Unidos ".

Tras cumplir su objetivo y dejar pensando a todos, Dillom disfrutó el evento, en el cual estuvo nominado por "Mejor álbum de Música Alternativa". Si bien no logró llevarse el galardón, celebró en redes sociales y aseguró que el cariño de la gente es su mayor premio.