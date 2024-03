Flor Vigna le cerró las puertas a Luciano Castro y culpó de la ruptura a Sabrina Rojas: "Tuvo mucho que ver"

A principios de febrero Flor Vigna anunció -mediante un acotado comunicado en su cuenta oficial de Instagram- que ya no estaba en pareja con Luciano Castro, sin dar los motivos ni las razones que la llevaron a tomar tal decisión. Pero con el correr del tiempo, poco a poco fue saliendo a la luz que una de las principales problemáticas que tuvo que afrontar sin éxito la pareja tenía nombre y apellido: Sabrina Rojas.

Flor Vigna brindó un show en la apertura del Bailando.

Ni bien Vigna contó en sus redes sociales que estaba separada, los más aventureros se animaron a responsabilizar a "PicaFlor", la canción que le había dedicado la bailarina y cantante a Nicolás Occhiato por su relación con Flor Jazmín Peña. Este tema había traído un enorme revuelo y la ex campeona del Bailando por un sueño asumió que ya debería dejar de "mezclar" el pasado con el presente, dando a entender que todavía tiene dudas de su ex relación.

Lo cierto es que mientras que la ex participante de Combate se mostró vulnerable a través de sus redes sociales, publicando imágenes y videos de sus momentos de llanto y tristeza, Castro prefirió llamarse a silencio cada vez que se le consultó sobre su ex hasta que este jueves, la cantante decidió romper el hermetismo y decidió contar todo lo que tuvo que tolerar luego de terminar su romance con el actor tras dos años de amor.

Flor Vigna

En diálogo con Socios del Espectáculo, la bailarina hizo hincapié en la canción que lanzó recientemente llamada "Puedo Solita" y que está dedicada específicamente a Castro tras hablar del dolor que le causó la separación, lo que le costó la tristeza del desamor y cómo ahora tiene que "reinventarse" para "estar mejor".

"Yo necesitaba contar un poco lo que me estaba pasando y decidí cómo contarlo. Estaba medio en una situación que me pasó todo junto desde lo laboral, el amor y encontré la forma de contarlo y expresar que más allá de todo el dolor, me permito poder con todo, con lo que quiero, con mis metas", explicó.

Flor Vigna confirmó su separación de Luciano Castro.

Al referirse sobre su momento actual después de casi dos meses viviendo la soltería, relató: "En lo personal estoy bien, estoy como cualquier persona que cuando te separás tu mundo empieza devuelta y sos vos el dueño de resignificarlo así que estoy muy decidida a darlo todo por mi sueño que es mi música y la productora que formé".

A pesar del dolor que le causó separarse, aseguró que ya no hay posibilidad de reconciliarse porque ambos entienden que más allá de haber "terminado bien", no tienen las herramientas para continuar juntos. "Con Lucho he hablado y está todo bien", explicó.

Y continuó: " Yo creo que no hay retorno y un poco lo explico en la canción . Creo que a veces uno es débil y cuando terminas bien es como que decís '¿por qué no probar? Y uno también sabe el porqué no y son muchas las razones, entonces me parece que el camino de crecer y estar mejor y aceptar, es no estar juntos".

Por otro lado, habló por primera vez de uno de los principales motivos de su separación y le echó la culpa nada más ni nada menos que a Rojas, dando a entender que los dichos que había tenido la actriz contra ella fueron lo que generó el puntapié para que su relación camine en la cuerda floja y se termine derrumbando.

"Los dichos de Sabrina tuvieron un montón que ver. Creo que había una intención muy grande de que eso suceda , no sé si de parte de ella pero hubo muchos actos que fueron feos y bueno al final terminó un poquito influenciando", expresó y subrayó que en diversas ocasiones intentó tener una buena relación con la ex esposa de Castro pero no encontró respuesta: " Yo lo intenté todo con Sabri. Todo. Pero me parece que no, que ya está, que había una intención de que no ".

Luciano Castro y Flor Vigna aseguraron que no hay reconciliación.

Antes de aquellas declaraciones, había estado participando del programa "Noche al Dente" con Fer Dente y ahí mismo también encontró la salida para un diálogo en el cual detalló cómo fueron sus meses, principalmente enero y febrero, no sólo viviendo la soltería, sino también atravesando la tristeza junto a sus seres queridos. "A mí me tocó un enero y un febrero a puro llanto, y mi psicóloga me dijo que me grabe para después poder verlo y notar la diferencia de cómo estaba y cómo puedo estar hoy", contó.

Y cerró: "Además de eso, también escribí mucho sobre toda la tristeza que yo llamo 'caca emocional' que es tirar todo lo que te está pasando y después verlo cuando ya estás sano. Me gustó e hice un blog con todo lo que estaba pasando y documentamos un montón de cosas del proceso real que elegimos ver qué compartir y qué guardar. Lucho fue mi gran amor y después de eso, yo pienso que la vida me dio todo eso re lindo, dos años hermosos y ahora me toca tener que poder solita. Está re lindo compartir la vida con alguien pero al fin y al cabo uno tiene que saber que el poder de bancarte solo, lo tenés. Y para mí es un gran aprendizaje poder estar sola y poder con todo sola".