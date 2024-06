"Fue una historia que para mí...": Juli Poggio volvió a hablar de Marcos y analizó el perfil de Furia

Pasan las ediciones, quedan los romances. Contenta con su nuevo rol como panelista de Gran Hermano, Julieta Poggio sigue avanzando en su carrera y busca instalarse en el ambiente artístico antes de que la fama pasajera que suelen disfrutar los ex hermanitos se termine de evaporar.

En esta oportunidad, la modelo volvió a hablar de la relación clandestina que mantuvo con Marcos Ginocchio después de que ambos abandonaran el reality. Quien le dio el pie para que revelara más detalles del affaire fue el conductor de Noche al Dente: "Pensaba también en este año, que contaste lo de Marcos. Siento que fuiste muy valiente, porque contaste que te habías enganchado, pero del otro lado no".

"Es que viste cómo soy yo, no puedo mentir. Me preguntaron: '¿Te enamoraste?'; y no pude decir que no", reconoció la ex hermanita, al tiempo que recordó la vorágine en la que se encontraban cuando comenzaron a salir: "Había como mucho alrededor. Eran como muchas las ganas de la gente, mucho también el momento que estábamos viviendo, fue bastante fuerte para los dos, muy nuevo todo".

Lejos de las malas vibras, Julieta prefiere quedarse con el mejor recuerdo de su breve romance clandestino con "el primo". "Lo importante es que quedó una linda relación y que fue una historia re especial. Para mí, por lo menos, fue algo único, re loco y re fuerte", sentenció.

Atenta también a la repercusión que tuvo Furia en la última edición y al fandom que aún no termina de asimilar su eliminación, la ahora panelista de Gran Hermano destacó que se trató de una de las figuras del reality, al tiempo que marcó las diferencias entre la edición de la que participó y la actual.

"Me divierte que sea tan distinto. Si las casas hubiesen sido muy parecidas en cuanto al casting, creo que el juego hubiera sido aburrido. La gente eligió totalmente lo contrario y lo demuestra cada domingo", reconoció.

Consultada puntualmente por Furia, Poggio se sacó el sombrero: "En lo personal y ahora como panelista, tengo que analizar el juego. Entiendo que es el reflejo de la sociedad, lo que la gente elige; no es el juego que comparto o que hubiera hecho, pero mirá hasta dónde llegó".