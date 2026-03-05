Graciela Alfano le hizo bullying a Susana Giménez tras la foto en malla: se pasó tres pueblos

Dos frases y una comparación de imágenes bastaron para que el escándalo entre Graciela Alfano y Susana Giménez estallara en las redes sociales, luego de que la ex jurado de Bailando por un Sueño criticara a la diva de los teléfonos por la foto en malla que se viralizó, tras la publicidad que realizó. La cancelación no tardó en llegar, por los comentarios gordofóbicos y de mal gusto que lanzó.

La imagen de Susana fue parte de la publicidad que grabó esta semana en una casona de San Isidro, luego de que la conductora de 82 años pasara unas largas vacaciones en España en las que realizó un tratamiento para rejuvenecer su musculatura y articulaciones. El combo se dio en el marco de que rechazó volver al prime time de Telefe, al menos por el momento.

La comparación de Graciela Alfano y la burla a Susana Giménez

Luego de que se viralizara la fotografía de Giménez en malla, su ya archienemiga Alfano aprovechó para darle donde más le duele, aunque al hacerlo se pasó las fronteras del buen gusto.Primero subió a sus historias de Instagram una polémica comparación. Una foto en la que aparecía Susana en malla con otra modelo a su lado. "Su: este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos también me odiaría ", escribió.

Tras eso subió otra historia con un video de ella misma en malla y en plenas poses, con su físico privilegiado y siempre elogiado masivamente. "La que puede puede", escribió allí, en una clara mojada de oreja a su ya archirrival. Lógicamente y en el contexto de una actualidad en la que está instalado que de los cuerpos ajenos no se habla, estalló la cancelación.

Graciela Alfano y su provocación a Susana Giménez con un video de ella en malla.

El enfrentamiento entre ambas viene de los últimos años, cuando la diva de los teléfonos acusó a la Alfano de haberle hecho brujería, algo que complicó para siempre la relación. "40 años fue mi fantasma", señaló en aquella oportunidad Susana, con una larga explicación acerca de una presunta envidia contra ella. "No la voy a nombrar nunca más mientras viva", aseguró Giménez ante un móvil de LAM.

Graciela Alfano venía de acusar a su rival de abandonar a su hermano en el Hospital Borda, donde según ella terminó suicidándose. "Si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero", declaró, con la malicia que la caracteriza.