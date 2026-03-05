¿Wanda Nara se casa otra vez? La pregunta inesperada en Milán, el anillo que apareció y la respuesta de su abogada

Wanda Nara juró hace apenas unas semanas que el casamiento ya no estaba en sus planes. Después de dos matrimonios intensos, aseguró que había aprendido la lección y que, de ahora en más, todo lo que facture sería exclusivamente para ella y sus hijos. Pero en el mundo de la Bad Bitch las promesas duran lo que tarda en aparecer un posteo en explosivo en redes. Y, esta vez, el escenario fue nada menos que Milán.

El viaje que la empresaria su novio, Martín Migueles empezó como una escapada romántica más, pero terminó encendiendo todas las alarmas del espectáculo. No fue Wanda quien agitó el avispero, sino él: en una foto de ambos disfrutando una merienda en un balcón con vista a las calles italianas, Migueles lanzó una pregunta que sonó a propuesta formal.

Wanda Nara de vacaciones en Milán, donde vivía con Mauro IcardiWanda Nara de vacaciones en Milán, donde vivía con Mauro Icardi

" ¿Te querés casar conmigo? ", escribió sin vueltas, en una selfie de ambos, dejando la frase flotando ante millones de seguidores. La publicación no tardó en viralizarse.

Pero lo que realmente hizo ruido fue un detalle que muchos notaron al instante: en la foto, Wanda aparece con un anillo en la mano izquierda, justo en el dedo anular, el lugar donde tradicionalmente se lucen las alianzas de compromiso. Un gesto mínimo, pero en el universo la conductora cada gesto se vuelve un mensaje. Además, la publicación llegó a minutos de que Mauro Icardi presumiera en su cuenta a la China Suárez con un mensaje en italiano.

La historia de Martín Migueles donde le pregunto a Wanda "¿Te querés casar conmigo?"

Lo curioso es que la conductora eligió el silencio absoluto. No reposteó la publicación, no respondió públicamente a la pregunta y tampoco aclaró si se trató de una broma romántica o de algo más serio. Ese mutismo, lejos de apagar el tema, lo convirtió en combustible puro para las especulaciones.

Mientras tanto, quien sí habló fue su abogada, Ana Rosenfeld. En diálogo con BigBang , se mostró cauta y dejó más interrogantes que certezas: "Desconozco", respondió cuando se le consultó por la posible pedida de mano, y agregó: "Ninguna noticia".

Ana Rosenfeld reaccionó entre risas a la inesperada propuesta que recibió la "Bad Bitch" en Milán.

Sobre la situación legal de Wanda en Italia, donde aún se tramitan cuestiones vinculadas a su divorcio, la letrada fue más directa: " Sí claro ", confirmó cuando se le preguntó si el divorcio está encaminado, y dio a entender que está próximo a darse una resolución definitiva.

Y cuando la consulta fue aún más directa —si su clienta le había dicho algo sobre sus ganas de volver a casarse—, la respuesta llegó con una risa incluida: "No jaja no me dijo nada".

Después de las románticas fotos en Punta del Este, Wanda Nara dejó a Martín Migueles

Entre una propuesta pública, un anillo en el lugar justo y un divorcio que todavía tiene capítulos abiertos, el rompecabezas parece tener más piezas de las que se ven. Wanda Nara había sido tajante al hablar del matrimonio, pero la el posteo de Martín Migueles dejó una sensación difícil de ignorar: en su historia, las reglas pueden cambiar de un día para el otro. Así, una pregunta queda resonando: ¿se casa nuevamente la Bad Bitch o solo fue un juego para ver sus nombres en titulares?