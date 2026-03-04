"Todo está más cerca"... menos Wanda: el posteo desesperado de Mauro Icardi tras la limpieza letal de su ex

Una historia de Wanda Nara bastó para que Mauro Icardi activara el "modo romántico" con China Suárez y saliera a presumir amor en redes, como si el algoritmo también necesitara pruebas de felicidad.

La Bad Bitch mostró en su cuenta de Instagram que estaba de limpieza en su casa de Italia y sorprendió con un gesto nada inocente: tiró a la basura el respaldo de la cama que compartía con el futbolista , tapizado en cuero blanco y con las iniciales de ambos bien marcadas.

¿Mauro Icardi le habla a Wanda Nara en italiano?

El mensaje pareció llegar directo al ego de Icardi. Este miércoles decidió pasear por Turquía con su novia y dedicarle un posteo romántico. O algo así. Porque de romántico tuvo poco: fiel a su estilo, se puso primero en el carrete y, entre pose y pose, camufló algunas fotos con la actriz.

Los tortolitos se mostraron al sol, entre abrazos y besos. También estuvieron los hijos de ella, aunque no aparecieron en el feed del delantero. Fue la propia China quien, a través de historias, compartió imágenes de Magnolia y Amancio disfrutando de un paseo en barco y mirando el paisaje.

La China Suárez también presumió a Mauro Icardi