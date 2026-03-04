Orgulloso, José María Muscari contó los detalles de la nueva vida de su hijo: "Arrancó su sueño"

La vida está hecha de momentos que llenan de orgullo y emoción, y para José María Muscari, uno de esos instantes llegó con una noticia que compartió con ternura y alegría. Lucio, su hijo adoptivo, dio un paso gigante hacia el futuro al comenzar sus estudios para ser piloto de avión.

Hace dos años, la llegada de Lucio transformó la vida del reconocido director teatral en una experiencia llena de amor y aprendizaje. Desde entonces, Muscari comparte con sus seguidores los momentos más significativos de su paternidad, y esta vez no fue la excepción.

José María Muscari y su hijo Lucio

"Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser piloto de avión", escribió Muscari en su cuenta de X, demostrando lo orgulloso que se siente y la emoción de ver a su hijo dar sus primeros pasos hacia un destino lleno de posibilidades.

El camino hacia este momento estuvo marcado por logros importantes. En diciembre pasado, padre e hijo celebraron juntos un hito fundamental: el acto de colación de Lucio, que cerró con broche de oro sus años en el colegio secundario.

Hoy mi hijo arrancó su sueño y su futura carrera, sus estudios para ser "Piloto de avión"



Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también .



Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela ✈️ — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) March 3, 2026

Muscari no pudo contener su alegría: "¡Hoy es tu acto de colación, viejo! ¡Te recibís después de tanto esfuerzo, 12 años de estudio!". Y con la alegría de un padre orgulloso, añadió: "Metiste 5to año y no te llevaste una materia así que más no puedo pedir".

La familia celebró ese logro académico como un triunfo compartido y ahora vive con entusiasmo este nuevo capítulo. Muscari, siempre dispuesto a abrir su corazón, compartió una reflexión que tocó a muchos: "Lo veo sonreír mientras toma el desayuno y pienso que la vida de padre va muy rápida y es muy linda también". Con esa dulzura que lo caracteriza, añadió: "Hay que disfrutar el día a día con nuestros hijos porque el tiempo vuela".

