Paro docente en la UBA: crece el conflicto universitario por el ajuste salarial del Gobierno

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario suma un nuevo capítulo de tensión. Docentes de la Universidad de Buenos Aires resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y del pago de un aumento salarial del 51% que aseguran el Ejecutivo mantiene adeudado. La medida fue votada en asamblea por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y plantea una escalada en el plan de lucha del sector, justo cuando se aproxima el inicio del ciclo académico. Mientras que algunas federaciones evalúan un paro nacional de una semana -entre el 16 y el 20 de marzo- con posibilidad de extenderlo, en la UBA crece la presión para sostener la huelga hasta que se cumplan las demandas salariales.

Distintas universidades, a lo largo del país, fueron tomadas el año pasado en protesta al veto presidencial

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, explicó que la propuesta de un paro por tiempo indeterminado busca convertirse en una medida nacional. "Nosotros votamos el paro por tiempo indeterminado en nuestra asamblea, el martes pasado, para traer el mandato al congreso de la Federación (CONADU Histórica). La medida de lucha tiene que salir de manera nacional y en caso de que así no sea, nosotros arrancamos el paro el 16 y ya el día 20 tendremos otra asamblea nuevamente para definir cómo continuamos. Es decir, la medida tiene que ser ratificada por el congreso de la federación para que sea de todas las universidades nacionales", detalló Carboni.

El reclamo salarial surge, según los docentes, de la diferencia entre los aumentos otorgados unilateralmente por el Gobierno y la inflación acumulada. La Ley de Financiamiento Universitario -aprobada por el Congreso el año pasado- establecía que los salarios docentes y los gastos de funcionamiento debían actualizarse en línea con el índice inflacionario. Sin embargo, el conflicto se profundizó luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma. Aunque el veto fue rechazado posteriormente en ambas cámaras del Congreso, desde los gremios aseguran que el Ejecutivo continúa sin cumplir lo establecido.

Estudiantes, opositores y la CGT marchan a Plaza de Mayo en defensa de universidades

Y afirmó: "Nos deben el aumento del 51% de los salarios dispuestos por la Ley de Financiamiento Universitario. El gobierno en completa ilegalidad desconoce lo votado cuatro veces en el Congreso. Fue derrotado el veto presidencial y aun así incumple la ley". El paro podría afectar el normal inicio de clases en una de las universidades más grandes de América Latina.

Desde el gremio advierten que la medida es solo el primer paso de un plan de lucha más amplio que incluirá movilizaciones, cortes y protestas en todo el país. La resolución votada en la asamblea docente fue contundente. "No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones. Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública", señala el documento aprobado por unanimidad.

La tensión también se alimenta de la última propuesta oficial. Según denuncian desde el sindicato, el Gobierno planteó una modificación que implicaría un incremento del 12% en lugar del 51% reclamado, a pagar en tres cuotas hasta octubre de 2026. "La nueva maniobra del gobierno nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado, y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable", sostuvo Carboni.

En paralelo, los docentes plantean la necesidad de convocar a una nueva marcha federal universitaria antes de que el Congreso trate la modificación impulsada por el oficialismo. "Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública. La nueva maniobra del Gobierno Nacional para no acatar la Ley es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado", advirtió el dirigente.

"La conquista más grande fue que las universidades sean un derecho"

Y concluyó: "Y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026. Eso es inaceptable. Planteamos la necesidad de una convocatoria a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso". El conflicto universitario se inscribe en un escenario más amplio de protestas del sector educativo. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) informó que el 2 de marzo se realizó un paro nacional docente con alto acatamiento en todo el país y movilizaciones en distintas provincias contra las políticas de ajuste del Gobierno. "Este 2 de marzo se llevó adelante un Paro Nacional Docente con altísimo acatamiento en todas las provincias del país, en el marco de la jornada de lucha resuelta por el Congreso Nacional de nuestra organización", señalaron desde la central sindical.

En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta incluyó una movilización desde el Cabildo hasta el Congreso de la Nación. Según CTERA, en el acto participaron organizaciones como CONADU, CONADU Histórica y AMET, en una demostración de unidad del movimiento educativo frente al ajuste presupuestario. Con el calendario académico a punto de comenzar, el paro docente amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto para el Gobierno nacional, que ya enfrenta cuestionamientos por el recorte presupuestario en universidades, ciencia y educación pública. Mientras tanto, miles de estudiantes podrían quedar en medio de esta pulseada política y salarial.