Britney Spears quedó detenida por manejar alcoholizada: esto hizo al salir de la comisaria

Una vez más, Britney Spears volvió a preocupar a sus fanáticos tras verse involucrada en un episodio con la policía. En las últimas horas trascendió que la cantante fue detenida en el condado de Ventura, en California, el miércoles por la noche, acusada de conducir bajo los efectos del alcohol.

La estrella del pop fue esposada por la California Highway Patrol alrededor de las 21:30 de la noche. Su ingreso quedó registrado en los papeles oficiales a las 03:00 de la madrugada y, cerca de las 06:00, ya había sido liberada.

Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol

Esto le permitió a la artista regresar a su casa mientras espera su comparecencia ante el tribunal el próximo 4 de mayo, cuando deberá responder a los cargos en el Tribunal Superior del Condado de Ventura.

Lejos de enfrentar a la prensa tras el arresto, Spears eliminó su perfil de Instagram . El episodio se suma así a una cadena de polémicas que acompañan a la cantante desde que recuperó la tutela legal sobre su vida y su patrimonio. Hasta el momento, tampoco se conocen declaraciones oficiales por parte del entorno de la artista sobre este incidente.

No es la primera vez

En octubre del año pasado, se difundió un video de una noche en la que la cantante había sido vista bebiendo en exceso en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, tras lo cual condujo de manera bastante imprudente su auto.

No es la primera vez que Britney Spears tiene problemas por conducir bajo los efectos del alcohol

Un testigo afirmó al medio que " casi atropelló a su amiga mientras salía " del estacionamiento. Después de eso, se la vio desviándose de un carril a otro, siguiendo de cerca a otro automóvil e incluso chocando contra una ciclovía mientras se dirigía a su propiedad.

Frente a las críticas, Brtiney Spears se defendió diciendo que no era ella quien manejaba, sino una doble. En diciembre, también fue vista salir después de almorzar en un restaurante con una copa de champagne en la mano, para luego manejar su Mercedes‑Benz de regreso a su casa.