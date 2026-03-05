Golpeado por odio: agredieron al periodista Lucas Román a la salida de Futurock

El periodista Lucas Román apareció este miércoles al aire con el rostro marcado por la violencia. Ojo morado, golpes en la cara y el oído lastimado. La escena no era una metáfora ni un relato lejano: era el resultado de una agresión sufrida apenas dos días antes, cuando salía de trabajar de la radio Futurock, en el barrio porteño de Almagro. El columnista de espectáculos del programa Furia Bebé relató que el ataque ocurrió el lunes por la tarde, cuando abandonaba la emisora ubicada en la zona de avenida Medrano y Guardia Vieja. En plena calle, a la vista de todos, un hombre lo atacó sin previo aviso.

Así lo contó al aire: "Como verán tengo el ojo bastante mal y toda esta parte del oído izquierdo lo tengo bastante mal también porque el lunes cuando salí de la radio y fui para la esquina de Medrano y Guardia Vieja un chabón sin mediar ningún tipo de palabra me dio tres trompadas en la cara". El periodista explicó que el agresor lo chistó desde atrás y, cuando se dio vuelta, recibió los golpes. No hubo discusión ni intercambio previo. El atacante escapó y hasta el momento no fue identificado. "Obviamente que no sé quién es, hice la denuncia. Estoy con el CELS también averiguando", agregó el comunicador, en referencia al Centro de Estudios Legales y Sociales.

Según detalló, el Centro lo acompaña en la investigación del hecho. La agresión ocurrió a plena luz del día, en una zona transitada de Almagro, y generó conmoción dentro del equipo del programa y entre sus oyentes. Pero para Román el episodio no puede analizarse de manera aislada. "Lo que sí sé es que esto fue el día posterior a que el presidente habló diciendo 'me encanta domarlos', 'me encanta verlos sufrir'", señaló, vinculando el ataque con el clima político que atraviesa el país. El periodista planteó que determinadas expresiones públicas desde el poder pueden funcionar como habilitadoras de violencia cotidiana.

En ese marco, dejó abierta la posibilidad de que la agresión haya tenido un componente de odio. "Yo hasta me llegué a preguntar si me habían pegado por tener una remera rosa. Así que imaginense que no está superado el hecho de ser tro..", dijo con crudeza. Durante el programa también reflexionó sobre la violencia que enfrentan a diario distintos colectivos y relativizó su propia experiencia dentro de un problema más amplio. "Se la bancan las lesbianas todos los días, las travas, las mujeres, las abuelas, ¿no me la voy a bancar yo?", planteó.

Sin embargo, remarcó que decidió denunciar el ataque para visibilizar una situación que considera cada vez más frecuente. Incluso contó que en la guardia médica donde fue atendido recibió un dato que lo impactó. "En el médico me dijeron que van 10 personas por mes por esto, salen de laburar y les pegan", relató. La agresión despertó una ola de solidaridad dentro del mundo de los medios y las redes sociales. Sus compañeras de programa, Malena Pichot y Vanessa Strauch, manifestaron públicamente su apoyo. "Te quiero mucho, @lucastiporoman", escribió Pichot en la red social X.

Strauch también se expresó con dureza sobre lo ocurrido: "Hoy atacaron a mi querido compañero de carcajadas. No fue casualidad. Fue consecuencia". El periodista e influencer Sebastián Manzoni, conocido como La Tía Sebi, también se pronunció sobre el episodio y lo vinculó con una serie de agresiones recientes contra figuras LGBT+ de los medios. "En lo que va del año, agredieron físicamente en la vía pública a tres personas gays de los medios de comunicación, La Queen, cantante drag, La Barby, panelista de LAM y ahora a Lucas Román, conductor de Futurock", señaló.

Cuando el odio se legitima desde la presidencia, deja de ser opinión y se convierte en violencia. Las palabras también golpean. Y habilitan.

En su mensaje, además, cuestionó el clima político y social que rodea estos episodios. "Quizá el próximo sea yo, ni idea. Nos vamos a seguir haciendo los re contra pelot.... con el tema? Vamos a fingir que estos discursos de mie...., que estamos escuchando por parte del poder, no tienen nada que ver?", expresó. La preocupación también se instaló dentro del propio programa. Para Román, la agresión no puede separarse de un contexto que percibe cada vez más hostil. "El miedo es del presidente para abajo y todo su séquito", sostuvo. Malena Pichot, conductora de Furia Bebé, también reflexionó sobre el clima que se vive en el barrio donde funciona la radio. "Hace 10 años estamos acá y estuvimos con Macri y estuvimos en un montón de situaciones y este barrio está distinto", señaló.